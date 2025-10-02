Boban ipak ne dolazi u Srbiju! Dinamo uz policijsku pratnju stiže na utakmicu protiv Maccabija

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Modri su spremni za jedno od najneobičnijih europskih gostovanja...

Dinamo Zagreb stigao je u Srbiju na utakmicu Europske lige protiv Maccabija i Tel Aviva, ali ovog puta bez podrške svojih navijača. Za razliku od brojnih europskih gostovanja na kojima su Bad Blue Boysi zauzimali gradske trgove i stvarali atmosferu, ovoga puta neće biti navijačkih povorki ni pjesme.

Iz jasnih sigurnosnih razloga, izraelska momčad nema mogućnost igrati na domaćem terenu te će svoje domaće utakmice u Europa ligi igrati u Bačkoj Topoli, na stadionu srpskog TSC-a, a utakmica započinje u 21 sat.

UEFA je preporučila da se utakmica odigra bez gostujućih navijača, a Dinamo je tu odluku i prihvatio. Najžešći navijači zagrebačkog kluba ranije su sami odlučili kako neće putovati u Srbiju, procijenivši da bi takvo gostovanje moglo nositi sigurnosne rizike za klub. Ulaznice nisu bile dostupne ni domaćem stanovništvu.

Plavi su smješteni u Beogradu, a na putu do Bačke Topole pratit će ih jaka policijska pratnja, donose Sportske novosti. U delegaciji Dinama nalazi se samo počasni predsjednik Velimir Zajec, dok se Zvonimir Boban nije pojavio. Iz kluba ističu da je dolazak u srpsku prijestolnicu prošao bez problema, a sigurnosne službe od dolaska na aerodrom do hotela ocijenili su profesionalnima i korektnima.

S obzirom na procijenjeni rizik, mjere sigurnosti dodatno su pojačane, a momčad će na stadion stići otprilike dva sata prije početka susreta, u skladu s protokolom UEFA-e.