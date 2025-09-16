Boban i službeno izglasan za predsjednika Dinama, Zajecu titula počasnog uz ovacije Skupštine

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

GNK Dinamo u Maksimiru danas je održao prvu sjednicu nove Skupštine nakon povijesnih izbora koji su se održali u subotu, kada je 7512 članova kluba glasalo za promjene i pružilo podršku Zvonimir Bobanu i njegovom projektu „Dinamovo proljeće“.

Na prvoj sjednici nove Skupštine GNK Dinamo nakon povijesnih izbora, službeno je započelo novo razdoblje u upravljanju klubom. Sjednicu je otvorio novi predsjednik Zvonimir Boban, koji je u uvodnom govoru čestitao svim novoizabranim skupštinarima i istaknuo koliko je ponosan na proces koji je doveo do ovog trenutka. Nakon što je Boban prozvao sva nova imena izabrana u Skupštinu, uslijedio je veliki pljesak, a potom je jednoglasno usvojen i zapisnik sa sjednice održane 19. kolovoza.

Tijekom čitanja dnevnog reda, Boban je s dozom humora napomenuo kako se nada da neće „zaje*bat“ pri izboru predsjednika, a upravo je on potom jednoglasno izglasan za predsjednika Dinama, uz ovacije i veliki pljesak. Boban se emotivno zahvalio riječima: „Dečki, nemojte me rasplakivati. Dinamo prije svega.“

Izabran je i novi Nadzorni odbor, koji čine Frano Šušnjara (predsjednik), Mislav Ante Omazić (zamjenik predsjednika), Zrinko Hržić, Saša Pavličić Bekić, Tomislav Globan, Marijan Pojatina, Goran Kovačević, Ivan Nauković i Krešimir Mlinarić. Šušnjara je potom preuzeo vođenje sjednice, zahvalio na ukazanom povjerenju i čestitao Bobanu.

Za kraj je jednoglasno usvojen prijedlog da legendarni kapetan Velimir Zajec postane počasni predsjednik Dinama, što je skupština dočekala skandiranjem „Zeko, Zeko“.

Potom je Šušnjara zaključio Skupštinu:

“Ovom skupštinom završava jedan proces. Proces u kojem članstvo preuzima apsolutnu vlast. Hvala im na glasu i povjerenju koji su nam dali. Među nama sjede dvije istinske i vjerojatno najveće legende našem kluba. Dinamovo proljeće preuzima odgovornost novog i članskom Dinama, na čast svim dinamovcima u Zagrebu i Hrvatskoj. Neka nam na tom putu pomogne Bog i neka živi Dinamo i majka Hrvatska”, rekao je Šušnjara u završnoj riječi.

Skupština je završena stihovima pjesme “Ima jedno mjesto koje dom je svima nama”.