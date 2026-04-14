Boban i Šikić održali su nekoliko sastanaka: Razgovarali su o samo jednoj temi

Proteklih dana u javnosti su se pojavile informacije o sastancima čelnika Dinama i Lokomotive, što je izazvalo pozornost zbog narušenih odnosa između zagrebačkih klubova i ranijih nagađanja o mogućim transferima, posebno posudbama igrača koji se ne uspiju nametnuti u Dinamu.
No prema pisanju Indexa, te tvrdnje ipak nisu točne.
Kako se doznaje, sastanak je bio vezan uz stadion u Kranjčevićevoj koji je u izgradnji i trebao bi biti spreman u drugom dijelu iduće sezone. Plan je da se tada krene s rušenjem Maksimira i gradnjom novog Dinamovog stadiona, a do završetka radova Dinamo bi dijelio stadion s Lokomotivom.
Zbog toga su razgovori usmjereni na organizaciju zajedničkog korištenja i održavanja stadiona, što će biti ključno u razdoblju od najmanje dvije godine zajedničkog igranja.
