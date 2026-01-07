Boban emotivan o legendi Dinama: ‘Otac mi je rekao – umro je Čera, takvih krila više nema’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

U maksimirskom Plavom salonu održana je jutros komemoracija u spomen na preminulu legendu Dinama, Marijana Čerčeka.

Emotivne govore u Maksimiru održali su Zorislav Srebrić i Zvonimir Boban.

“Ostavio je u klubu i raznim reprezentacijama dubok trag, njegovo ime će ostati zapisano debelim slovima. On je jedan od sudionika stvaranja hrvatskog nogometa i države i izvan Hrvatske. Diskretan, povučen, ali komumikativan, duhovit i za trenere uzorit…Odigrao je 403 utakmice i zabio 84 gola, prije toga igrao je i za juniore i tamo imao sjajne brojke, a onda i preko 450 utakmica za Zagreb. Bio je neosporni talent, odličan tehničar, imao istančane reflekse i svi su voljeli s njim surađivati”, poručio je Srebrić.

Posebno je emotivan bio predsjednik Uprave Dinama.

“Teško mi je govoriti o Čerčeku, kao djetetu koje je odraslo uz generacije 67. i 82., to su generacije koje su posebne i koje trebaju inspirirati sve druge. Otac mi je rekao: ‘Umro je Čera, takvih krila više nema.” Igrali su ti igrači neki mirniji nogomet, danas je sve nervoznije, brže, ali predodžba svih o njemu je bila da je i divan čovjek. Sreli smo se ljetos kad sam došao u klub, pozdravio me i kazao: “Vratio si se doma, tu je uvijek najteže, ali i najlakše.” Draga obitelji Čerček, budite ponosni na Marijana, mi ćemo kao klub to isto uvijek biti”, rekao je Boban, prenosi Germanijak.

Posljednji ispraćaj legende Dinama je u 12 sati na groblju na Stenjevcu.