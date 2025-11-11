Boban će Kovačeviću dati cijelu sezonu na klupi? ‘Svi vjeruju da može osvojiti naslov’

Pod pritiskom su i predsjednik Uprave Zvonimir Boban i trener Mario Kovačević, čiju su ostavku brojni navijači tražili. Ipak, unatoč špekulacijama, njegov ostanak zasad nije upitan.

Kako prenosi Index, Boban i dalje stoji iza Kovačevića i spreman mu je dati povjerenje barem do kraja sezone. U Dinamu su svjesni da su prošle sezone promijenili čak četiri trenera i da takav pristup nije dao rezultate, pa sada žele stabilnost. Također, smatraju da konstantno forsiranje šok terapija ne može biti dugoročna strategija kluba, a zasad svi vjeruju da može popraviti greške, osvojiti naslov u SHNL-u i podići vrijednost momčadi

Ipak, povijesni niz loših rezultata jedini je scenarij koji bi mogao dovesti do promjene na klupi, ali to u ovom trenutku nije ni najmanje izgledna opcija.