Blaž Duplančić za SK: Neće Garcia puno tugovati zbog Livaje, to se trebalo riješiti prije početka priprema

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U emisiji JutroSK kod Denisa Draganovića gostovao je novinar i urednik Dalmatinskog portala Blaž Duplančić, koji je komentirao najnovija zbivanja u Hajduku, prije svega situaciju oko Marka Livaje, koja je proteklih dana izazvala veliku pozornost javnosti.

Govoreći o eskalaciji odnosa unutar momčadi, Duplančić je objasnio kako je cijela priča krenula:

Štimac: Volio bih da je ovo kraj za Garciju i Upravu Hajduka, Livaja je zadnji koji bi trebao otići Hajduku će protiv Žiline dijeliti pravdu sudac s iskustvom iz HNL-a

“Što se tiče sukoba Livaje i Garcije, ja ne bih rekao da je to krenulo od priprema, ali dobro… Sve je krenulo od Hajdukove službene objave da je Livaja prekršio disciplinski pravilnik. Naravno, vrlo brzo se otkrilo nešto detaljnije. Momčad je imala team building, zatim se gledala utakmica Hrvatske i Gane i onda su se vratili u bazu na Bledu. Osam igrača je nakon toga otišlo popiti jedno piće i onda je idući dan bio trening. Trener je odlučio kazniti igrače trčanjem krugova. Došlo je do verbalnog sukoba i onda se Hajduk javno oglasio i Livaja je kasno navečer vraćen u Split.”

Osvrnuo se i na dinamiku cijelog slučaja te smatra da se situacija trebala ranije riješiti:

“Svakako smatram da je to trebalo riješiti prije početka priprema. Ta priča trajala je cijelu prošlu sezonu. Imali smo onu i onu situaciju u Rijeci… Otišlo se s otvorenim pitanjima na pripreme. Stalno je to tinjalo i očito je kulminiralo na Bledu.”

Komentirao je mogućnost Livajinog ostanka, emocionalnu vezanost navijača za najboljeg igrača Bijelih te njegov status u klubu:

“Jutro je pametnije od večeri. Vrijeme će učiniti svoje. Moraju čelnici obaviti razgovor s Livajom. Ljudi su ovdje emotivno vezani uz Livaju. Nije stavljanje Livaje sa strane ni približno isto kada se to napravi nekom drugom igraču. On je promijenio Hajdukovu krvnu sliku. S njegovim povratkom ljudi su počeli vjerovati da Hajduk može biti prvak, osvajati trofeje. Postao je simbol novog Hajduka. To se odrazilo na više aspekata, prešla se brojka od 100 tisuća članova, spektakularni su potpisani neki igrači.

O njegovoj statistici nema potrebe pričati… Ljudi neće ovdje prihvatiti da se u ponoć stavlja Livaju u auto i da ga se vrati u Split pa da otiđe kao da nikad nije ni bio u Hajduku. Hajduk mora početi voditi računa o velikim igračima i ne smije dopustiti takvu vrstu rastanka.”

Na kraju se osvrnuo i na širi sportski kontekst Hajduka, posebno u Europi te odnos snaga unutar momčadi:

“Hajduk već godinama ima problem u Europi. Izgubio je autoritet europskog velikana. Mora se pomiriti s time da starta iz prvog pretkola i da mu je svaka utakmica borba i mora biti sretan ako prođe autogolom u 93. minuti. Hajduku je nužan plasman u europske skupine kako bi vratio autoritet.

Momčad je u nekom slaganju i puno je upitnika. S druge strane, trener Garcia je možda priželjkivao jednu momčad koja je po njegovoj mjeri, bez velikih zvijezda. Neće on puno naricati zbog Livaje, jer on i nije u njegovih idealnih 11.”

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