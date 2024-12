Bjelica: Vjerujem da ću do kraja sezone ostvariti rezultate koje sam ostvario i u prvom mandatu

Strijelci za Lokomotivu bili su Robert Mudražija u 14. i 45. te Fran Karačić u 36. minuti, dok je jedini gol za Dinamo zabio Marko Pjaca u 27. minuti.

Nakon utakmice, Dinamov trener Nenad Bjelica podijelio je svoja razmišljanja.

“Čestitam Lokomotivi. U prvom poluvremenu su iskoristili svoje šanse, a mi svoje nismo. Kasnije nam je bilo sve teže i teže. Probali smo nešto promjenom sustava, imali smo nekih dobrih situacija, a opet danas protivnički golman bude najbolji na terenu. To nam se dogodilo i protiv Gorice i protiv Slavena, jednostavno ne uspijevamo zabiti iz dobrih situacija. Onda su se otvorilo puno prostora pred kraj, Lokomotiva ima dobre igrače i imala je dobre šanse. Poraz koji boli, težak je ovo poraz, ali oporavit ćemo se mi od ovoga.”

Upitan je o Petru Bočkaju, koji je nakon dugo vremena ponovno zaigrao za Dinamo.

“Pero je bio ozlijeđen tri mjeseca, zadnjih mjesec i pol ga vraćamo pa je imao i problem s mišićem. Trenirao je zadnjih desetak dana, dobio je šansu, pokazao je da se na njega može računati i drago mi je za njega jer smo u njemu dobili još jednog igrača koji nam može pomoći.”

Koji je ključni problem Dinama?

“Pa, teško nam je igrati na dva fronta. Svaka tri dana igramo utakmice, a neki igrači to rade prvi put u karijeri. Ne želim tražiti alibi, ali stožerni igrači su nam ozlijeđeni, a oni su ovaj Dinamo nosili svih ovih sezona. Sve je palo na leđa igračima, koji nisu navikli na te napore i kad u utorak igrate tako tešku utakmicu i kad ne možete rotirati tu se kvaliteta izjednači s protivnikom, koji se spremao cijeli tjedan. Naravno, onda se dogodi da oni iz tri šanse zabiju, mi ne. Ja preuzimam odgovornost za ovo što se događa, igračima ne mogu ništa predbaciti. Pokušat ću do kraja polusezone izvući maksimum iz ekipe pa ćemo onda vidjeti.”

Jeste li vjerovali da će biti ovako teška situacija biti kad ste dolazili?

“Ne možete to nikad očekivati, drago mi je da ste me to pitali. Mogao sam uživati još dvije godine kod kuće gledajući Ligu prvaka i biti plaćen za to. Dinamo mi je bio veliki izazov i došao sam na poziv ljudi i drago mi je što sam tu, što ovo prolazim jer me to čini i boljim trenerom.”

Vjerujete li da se nešto može promijeniti, koliko imate snage?

“Imam apsolutnu vjeru. Imam jako dobru grupu ljudi, jako dobre igrače i kad nam se ozlijeđeni vrate, uz dva, tri pojačanja ćemo pokazati tko smo i što smo. Moramo proći ovu fazu, koja je negativna u prvenstvu, a pozitivna u SHNL-u. U utorak ste fenomen, u subotu nemate pojma, to je tako. Moramo se nositi s ovom situacijom i pokušati naučiti nešto iz toga.

Uspio sam promijeniti nešto u prvom mandatu, u kojem sam imao vremena i slagati momčad i pripremiti je, a sad to nije bio slučaj. Rekao sam u početku kad sam došao da nasljeđujem puno toga i dobrog i lošeg. Nije lako doći u pola sezone, a s izostancima još teže. Vjerujem da ću do kraja ostvariti rezultate koje sam ostvario i u prvom mandatu. Ako u Europi možemo ostvarivati povijesne rezultate, onda je teško vjerovati da ne možemo u prvenstvu.”

Jeste li razočarani s nekim od igrača?

“Ne. Jesam s onim koji više nije s nama. Svi dečki rade dobro, dobro se ponašaju i nemam prigovora”, zaključio je Bjelica.