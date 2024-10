Bjelica: Ne znam koga bih izdvojio… Mi imamo stvarno puno kvalitete, to smo danas pokazali

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Strateg Dinama je s tribina pratio prvu pobjedu svoje momčadi u Ligi prvaka.

Nogometaši Dinama upisali su premijernu pobjedu ove sezone u Ligi prvaka, u utakmici trećeg kola bili su bolji u Salzburgu od austrijskog doprvaka s 2-0 (0-0).

Dinamo je suparnika slomio golovima u drugom poluvremenu. U 49. minuti je strijelac za 1-0 bio Sandro Kulenović, dok je u 84. minuti Bruno Petković poentirao za 2-0 i time potvrdio slavlje hrvatskog prvaka. Bila je to prva gostujuća pobjeda Dinama u Ligi prvaka nakon 1998. godine i slavlja u Amsterdamu protiv Ajaxa.

Dinamo nakon tri odigrane utakmice ima četiri boda. Nakon teškog poraza 2-9 kod Bayerna uslijedio je domaći remi 2-2 protiv Monaca i sada pobjeda protiv Salzburga koji ima tri poraza nakon tri utakmice te je i dalje bez postignutog pogotka.

Momčad Dinama vodio je Danijel Jumić, pomoćnik Nenada Bjelice koji je utakmicu morao gledati s tribina zbog služenja suspenzije na račun isključenja u prethodnom kolu protiv Monaca.

Nakon utakmice, Bjelice nije skrivao zadovoljstvo:

“Čestitam dečkima, mislim da smo apsolutno zaslužili ovu pobjedu. Do nekih polušansi nismo ništa dali, možda nam je u prvom poluvremenu falilo malo više agresivnosti, ali to smo napravili u drugom poluvremenu puno bolje i na kraju zasluženo slavili. Mi smo zapravo primijenili na terenu sve što smo htjeli od prve mintue, preko bokova, Ogiware, Ristovskog, sve ono što smo trenirali ovih dana i što bi trebalo da bi se utakmica dobila. Mi imamo stvarno puno kvalitete, to smo danas pokazali”, poručio je trener Dinama.

Nije htio isticati pojedince:

“Ne znam koga bih izdvojio, svi su bili sjajni, Mišić desetka, kako je kontrolirao sredinu terena, Sučić, Baturina koliko su otrčali. Nismo protivniku ništa dali, to je stvarno pohvalno.”

Dinamo je po prvi puta nakon 1998. godine slavio na gostovanju u Ligi prvaka, ali Bjelica više razmišlja o osvojenim bodovima:

“Najvažnije je zbog Dinama da smo osvojili tri boda, ali drago mi je da je ta neugodna tradicija prekinuta.”

Dinamo sada drži 22. poziciju u Ligi prvaka s četiri osvojena boda.