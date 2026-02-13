Bjelica: Marića i Zajeca može biti sramota, a pitajte Vučevića je li me kontaktirao

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nenad Bjelica gostovao je u Denis Podcastu, gdje je govorio o odnosu s bivšim suradnicima iz Dinama, Velimirom Zajecom i Markom Marićem, ustvrdivši da su mu od početka radili iza leđa.

Osvrnuo se i na incident sa Samyjem Mmaeeom te otkrio da je zbog želje da s Osijekom osvoji naslov prvaka odbio financijski znatno izdašnije ponude.

Istaknuo je i da po dolasku u Dinamo nije imao punu podršku u klubu.

“Očito je da me nisu svi dočekali s čistim namjerama, da nisam bio želja svih. Na kraju sam puno toga saznao, da nisam bio izbor sportskog direktora i Zajeca. Zajec je izjavljivao ružne stvari o meni. Ja sam došao čistog srca”, rekao je Bjelica u Denis Podcastu, dodavši kako je iz toga naučio da ne dolazi u klub ako nije i izbor sportskog direktora:

“Pred Maksimirom sretnem čovjeka koji radi u Dinamu i on mi kaže: ‘Tebi su sapunali dasku od desetog mjeseca’. Dakle, od kad sam pobjeđivao Salzburg i Slovan Bratislavu. Ja kažem: ‘To je njihova sramota, a ne moja’. Ja sam s ljudima u prvom mandatu napravio nešto. Pokazao sam, zajedno sa stožerom, da mogu. Što ja nisam nekome odgovarao, to je njihov problem. Znali su koga dovode.”

Posebno je komentirao situaciju sa Samyjem Mmaeeom, naglasivši da nije bilo fizičkog napada, ali da je igrač bio izrazito neugodan:

“Tu nije bilo povratka, ali on je očito Zajecu i Mariću bio jako bitan. Ja znam, a znaju i oni zbog čega im je bio bitan da ga vrate. I neka ih je sramota zbog toga. Jer nije dovoljno obući populistički svijetloplavu košulju da si ti dinamovac. Dokaži ti svojim djelima da si dinamovac, nemoj raditi djela koja idu tebi u korist.”

Naglasio je da nije bilo nikakvih razgovora o povratku tog igrača.

“Da su mi rekli evo ti pet puta veći ugovor, samo vrati Mmaeea, ja bih rekao ne. Jer bih srušio svoj autoritet i hijerarhiju unutar momčadi, koja je srušena njegovim povratkom, a to ide njima dvojici na čast. Uprava je Mariću vjerovala još mjesec dana pa su ga smijenili, a Zajecu još vjeruju”, rekao je, dodavši da je prošlogodišnji pad Dinama krenuo upravo povratkom tog igrača.

Bjelica je priznao da je prije i tijekom mandata u Osijeku dobivao znatno izdašnije financijske ponude, no vodila ga je želja za ostankom iz emocionalnih razloga.

“Rado se vraćam u Osijek i svaki put se lijepo osjećam. Došao sam isključivo nošen emocijom. Imao sam ponude sedam puta veće od one u Osijeku. Eno, imate sportskog direktora Gorana Vučevića pa ga pitajte je li me kontaktirao i je li postojala priča za Al Nassr”, kazao je.

“Bilo je tu i još mnogo drugih, tri, četiri puta većih u odnosu na Osijek. Na sve sam to rekao ne, da želim s Osijekom uzeti titulu. To je bio moj cilj. Prije Osijeka sam imao ponudu Fenerbahcea, puno bolju. Čisto srce i samo zdrave namjere su bile u svakoj mojoj odluci. U svakoj sam gledao interes kluba, ni u jednoj svoj”, zaključio je Bjelica.