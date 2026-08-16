Bjelica: Dinamo je malo bolji, ali Viking na umjetnoj travi može stvarati probleme

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Pred Dinamom je ovog utorka prva utakmica play-offa Lige prvaka, a na Maksimir stiže norveški prvak Viking. Zagrepčane tako dijeli još samo jedan korak od plasmana u najelitnije europsko klupsko natjecanje, ali riječ je o vrlo velikoj prepreci.

Momčad Marija Kovačevića za mjesto u Ligi prvaka mora izbaciti norveškog prvaka, klub koji u svojim vitrinama ima devet naslova prvaka i devet osvojenih kupova.

Prema Transfermarktu, vrijednost Vikingove momčadi procjenjuje se na nešto manje od 50 milijuna eura, dok Dinamo vrijedi oko 66 milijuna eura. Ipak, razlika u tržišnoj vrijednosti ne znači da će Modrima posao biti lagan.

Viking je vrlo neugodan suparnik, a na to upozorava i bivši Dinamov trener Nenad Bjelica, koji vrlo dobro zna koliko norveške momčadi mogu biti opasne u ovoj fazi natjecanja, donosi tportal.

Bjelica je u kolovozu 2019. godine s Dinamom također igrao play-off Lige prvaka. Tada je s druge strane stajao norveški prvak Rosenborg, a Modri su uspješno prošli tu prepreku i izborili plasman u elitno natjecanje.

Bjelica u utorak neće biti na Maksimiru. Ovih se dana nalazi u Klagenfurtu, gdje ima privatnih obveza, no dvoboj Dinama i Vikinga pratit će s posebnim zanimanjem.

Dinamo će tako protiv norveškog prvaka tražiti rezultat koji bi mu otvorio vrata Lige prvaka, dok će Viking pokušati nastaviti svoj europski put i napraviti veliki korak prema jednom od najvećih uspjeha u klupskoj povijesti.

Budi li vam dolazak Vikinga uspomene na Rosenborg i 2019. godinu, kada ste Dinamo preko Norvežana odveli u Ligu prvaka?

“Naravno. U Zagrebu smo tada odigrali jako dobru utakmicu i pobijedili Rosenborg 2:0. Imali smo još nekoliko situacija u kojima smo mogli doći i do uvjerljivijeg rezultata, ali 2:0 je uvijek dobar rezultat za uzvrat. Iako se kaže da je upravo 2:0 najopasniji rezultat. U Trondheim smo otišli s velikim optimizmom. Tamo smo, rekao bih, odigrali jednu prosječnu utakmicu. Rosenborg je u prvom poluvremenu bio bolji, vodio je 1:0, a pred kraj poluvremena pogodio je i stativu.

Međutim, u drugom dijelu imali smo apsolutnu kontrolu. Amer Gojak zabio je prekrasan gol za 1:1 i tada je bilo jasno da ulazimo u Ligu prvaka. Našoj sreći nije bilo kraja. Meni je to osobno puno značilo jer godinu ranije protiv Young Boysa nismo uspjeli. To je bio normalan sljedeći korak u razvoju momčadi koja je sezonu prije prezimila u Europi, a onda izborila Ligu prvaka, u kojoj smo također imali lijepih utakmica.”

U Bjeličinoj 2019. Rosenborg je pao s ukupnih 3:1, a posljednji norveški izazov prije Vikinga bio je Bodø/Glimt 2022. Dinamo je tada izgubio prvu utakmicu u Norveškoj 1:0, ali je u spektakularnom uzvratu na Maksimiru nakon produžetaka slavio 4:1 i ponovno izborio Ligu prvaka. Dakle, prije Vikinga Dinamo je protiv norveških klubova igrao četiri eliminacijska dvoboja – i prošao sva četiri.

U toj utakmici protiv Rosenborga Gojak je ušao s klupe i zabio. Imali ste širok kadar.

“Gojak je moju prvu sezonu u Dinamu odigrao stvarno na vrhunskoj razini. Bilo je ponuda za njega, ali na kraju je ostao. Konkurencija je tada bila stvarno velika. Imali smo Moru, Ademija, Olma, Majera, Ivanušeca, Gojaka… U sredini terena imali smo ogromnu kvalitetu pa sam puno rotirao između HNL-a i europskih utakmica. Gojak protiv Rosenborga nije počeo utakmicu, ali je pokazao kvalitetu. I ne samo tada. Sjećam se i njegova odlučujućeg gola protiv Rijeke u Superkupu. Bio nam je jako važan igrač. Čak i kada nije bio starter, uvijek je opravdao povjerenje.”

Mislav Oršić ponovno je u Dinamu. Može li tijekom jeseni ponovno postati jedan od ključnih igrača?

“O Oršiću sve znamo. U Ligi prvaka zabio je tri gola Atalanti, kasnije je imao onu nevjerojatnu utakmicu protiv Tottenhama… To je igrač koji radi razliku na terenu. Samo mora doći do prave forme. Njemu početak sezone zna biti malo problematičan. Tako je bilo i tijekom obje sezone u kojima sam ga vodio. Njega tijekom ljeta ne smijete previše iscrpiti. On je sprinterski tip igrača i veliki volumen treninga može mu štetiti. Ali kada uhvati svježinu, iznimno je opasan. Vjerujem da će tijekom sezone ponovno biti jako važan za Dinamo.”

Što konkretno Oršić može donijeti ovoj momčadi?

“Dinamiku, golove, asistencije, prodornost i brzinu. Sve to Mislav ima. On je strašno pošten igrač, žrtvuje se za momčad i radi za ekipu svih 90 minuta. Ponekad ga upravo to košta većeg doprinosa u napadu. Nama je jako puno pomagao, a nakon što sam ja otišao iz Dinama odigrao je neke fantastične utakmice, poput one protiv Tottenhama kada je zabio tri gola. Oršić je bio jedan od najvažnijih Dinamovih igrača u razdoblju od 2018. pa sve do odlaska 2023. godine.”

Sada dolazi Viking. Nije to ime koje će zvučati atraktivno široj javnosti, ali koliko je zapravo opasan?

“To je praktički utakmica u egalu. Dao bih Dinamu možda pet posto više zbog individualne kvalitete i iskustva koje ima u ovakvom tipu utakmica. Možemo reći da je Dinamo blagi favorit. Ali Viking je vrlo ozbiljna momčad. Igraju na sličan način kao Dinamo, u sustavu 4-3-3. Imaju krila sličnih karakteristika Dinamovima, a njihov centarfor Peter Christiansen po profilu je sličan Belji. To su igrači kaznenog prostora. U sredini imaju Kristoffera Askildsena, igrača koji im kontrolira igru, kao što to u Dinamu radi Mišić, te dvije vrlo opasne ‘osmice’. Po karakteristikama su jako slični Dinamu. Vole posjed, ali mogu biti izuzetno opasni i iz kontranapada.”

Koga biste posebno izdvojili?

“Njihov najbolji igrač po meni je Zlatko Tripić. On je kapetan, alfa i omega momčadi. Izvodi prekide, ima pregled igre, ima talent i stvarno mislim da bi mogao igrati u bilo kojem hrvatskom klubu. Vrlo je nepredvidiv. Ima zadnji pas, zna zabiti gol i može biti jako neugodan za Dinamo. S druge strane imaju i Edvina Austbøa. On je dešnjak koji igra na lijevom krilu, ulazi prema sredini, dribla i ima dobar udarac. Po nekim karakteristikama podsjeća na Hoxhu. Mlad je, ima 21 godinu i vrlo je opasan prema golu. Viking je stvarno po karakteristikama vrlo sličan Dinamu.”

Gdje bi se onda mogao odlučiti ovaj dvoboj?

“Po meni – u sredini terena. Momčad koja se uspije nametnuti u sredini imat će puno veće šanse za pobjedu. Ne mislim da je atmosfera u Norveškoj, čak ni kada je stadion pun, takva da se tamo ne može igrati. Može se. Ali Dinamu će jedna stvar sigurno biti neugodna – umjetna trava.”

Koliko ona stvarno može utjecati na Dinamo? Viking je uz to usred prvenstva, dok Dinamo tek ulazi u sezonu.

“To što su oni usred prvenstva može biti minimalna prednost. Ali mislim da Dinamo sada već ima dovoljnu količinu utakmica. Trener Mario Kovačević ima mogućnost rotirati momčad jer ima europske utakmice i SHNL. To je vrlo važno. Dinamo sada radi nešto slično onome što smo mi radili 2018. godine, kada bismo između europske i prvenstvene utakmice promijenili sedam ili osam igrača. To je jako dobro za momčad. Svi su uključeni, svi su zadovoljni, trener ih održava u formi i dugoročno će to sigurno donijeti nešto dobro. Jesen je duga i paralelno igranje Europe i HNL-a vrlo je zahtjevno. Zato ne bih rekao da je velika prednost Vikinga to što je usred prvenstva. Veća prednost im je umjetna trava.”

Zašto?

“Ja nikada nisam volio igrati na umjetnoj travi. Kočenja su drukčija, šprintovi su drukčiji, lopta drukčije odskače. Igraču koji je naviknut na prirodnu travu treba određeno vrijeme da se prilagodi. Ali sve ima svoje prednosti i nedostatke. Na kraju će se i oni morati prilagoditi na travnjak Maksimira kada dođu u Zagreb.”

Tko vam se najviše svidio u Dinamu na početku sezone? Ima li netko tko posebno odskače?

“Ne bih rekao da netko pretjerano iskače. Mislim da cijela momčad izgleda dobro. Dobro je što Beljo zabija. Stojković je već postigao golove, zabio je i Zajc. Možda još nedostaje poneki gol Hoxhe i Oršića s lijeve strane. Vezni igrači su opasni, Beljo se diže u formi i generalno mi Dinamo momčadski jako dobro izgleda. Najvažnije je to što se svi igrači podižu. Ako bih baš nekoga morao izdvojiti, onda možda Kačavendu. Nije bio u prvom planu, a pokazao je da može itekako pomoći ovoj momčadi. Za trenera Kovačevića on je u ovom trenutku možda i najveći profit od svih igrača.”

Ako Dinamo uđe u Ligu prvaka, treba li mu još koje pojačanje da bude konkurentniji?

“Po meni mu treba alternativa za Mišića. Mislim da je to momčadi neophodno. Sve ostalo je dobro posloženo. Sve pozicije su duplirane, a na nekima imaju i po tri igrača. Igrači su godinu dana iskusniji, a iskusniji su i trener i stručni stožer. Znaju kako se postaviti u Europi kada igraš protiv jačega od sebe, ali i kada igraš protiv nekoga tko je na papiru malo slabiji. Iako u Europi, bez obzira na to govorimo li o Europskoj ili Ligi prvaka, nema lakih protivnika. Prema svakome moraš ići s maksimalnim poštovanjem. Tako i prema Vikingu.”

Postoji li još nešto na što Dinamo posebno mora paziti?