Bjelanovića upitali o transferu Marešića u Hajduk: ‘Znaju što trebaju napraviti’

Matija Lulić/NK Istra 1961

Istra je u 19. kolu SuperSport HNL-a slavila na Poljudu protiv Hajduka 1:2. Pogotke za goste postigli su Smail Prevljak i Emil Frederiksen, dok je Hajduk ublažio poraz autogolom Logija Hrafna Robertssona.

“Protiv Rijeke nismo zaslužili poraz, ali to je nogomet, nekad uzme, nekad da. Danas smo jako dobro kontrolirali utakmicu i zasluženo slavili, iako je i Hajduk imao svoje šanse. Pobjeda na Poljudu i treće mjesto su veliki poticaj i učinak.”

Pobijedili ste bivšeg trenera…

“Sad se to više ne gleda, gledamo sebe, drago mi je da je i naš trener pokazao da može dobiti, sve je to pozitivno. Naša je želja da budemo ambiciozni, kako klub raste tako se i mi prilagođavamo. Talijanska škola kaže idemo se najprije spasiti pa onda dalje. Momci to znaju.”

Prodali ste Lawala, dolazi li Marešić u Hajduk?

“Drago mi je da smo pobijedili bez našeg najboljeg igrača, a nedostajali su nam i Koski i Maurić… Što se tiče Marešića, ja imam dobre odnose s Goranom i Rakitićem. Oni znaju sve, na Hajduku je, ako ga želi znaju što trebaju napraviti, možemo se lako dogovoriti, ali pod nekim uvjetima.”