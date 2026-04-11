Bizarne scene u Zagrebu: Igrač Dubrave s centra vodio loptu i ušetao u vlastiti gol

Kod vodstva Cibalije 1:0 krajem prvog dijela, njihov igrač izbio je loptu iz igre zbog ozlijeđenog suparnika. Iako se očekivalo da će Dubrava vratiti posjed, Ante Matić je nakon ubacivanja iz auta zabio u praznu mrežu, što je izazvalo prosvjede i kaos na terenu.

Kako bi ispravili nepravdu, igrači Dubrave su ubrzo reagirali. Matić je krenuo s centra i namjerno zabio autogol, čime je Cibaliji vraćeno vodstvo 2:1 na poluvremenu.

Ipak, u sudačkoj nadoknadi drugog dijela Robert Janjiš postigao je pogodak za konačnih 2:2.