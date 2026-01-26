Bizaran problem u Gironi: Ter Stegen ne može braniti zbog Livakovića?

Podijeli :

AP Photo/Rudy Garcia via Guliver

Dominik Livaković želi u Dinamo, a Dinamo želi da dođe Livaković.

Iako ima ponuda iz Italije i još nekih jakih liga za Livakovića, ponuda koje Fenerbahčeu donose konkretan novac, hrvatski golman ne želi za njih ni čuti već on želi u Dinamo, a prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače.

No, u isto vrijeme se pojavio bizaran problem u Gironi u kojoj je Livaković na posudbi, a nije zaigrao ni minute.

Girona ga se želi riješiti, ali to treba i formalno još riješiti. Livaković je još uvijek na posudbi u katalonskom klubu, trenira s momčadi, a tamo već gube strpljenje.

Zbog pravila La Lige, sad je Girona u novom problemu. Marc ter Stegen došao je na posudbu iz Barcelone i trebao bi večeras (ponedjeljak 21 sat) debitirati protiv Getafea. Prijavljen je za tu utakmicu, ali nema broj na leđima.

Španjolci imaju pravilo da igrači prve momčadi nekog kluba moraju nositi brojeve od 1 do 25, s time da vratari imaju na leđima 1, 13 ili 25. Više brojeve mogu nositi samo igrači, koji dolaze iz B momčadi ili klupske Akademije. S obzirom da je Livaković još uvijek Gironin igrač i nosi broj 1, a zauzeta su i preostala dva golmanska broja, Ter Stegen još uvijek, jutro uoči utakmice nema svoj broj i trenutno nije jasno hoće li moći navečer zaigrati.

Zbog svega toga Girona sada užurbano radi na raskidu ugovora s Livakovićem da bi ter Stegen mogao braniti protiv Getafea.