Bivši voditelj Hajdukove Akademije dolazi u Sarajevo, surađivat će s Mamićem

11. lis 2025
HNK Hajduk Split

Bivši voditelj Akademije Hajduka i sportski direktor Domžala, Krešimir Gojun, preuzeo je novu funkciju – postao je direktor strategije i razvoja u Sarajevu.

Nakon kraćeg angažmana u Sloveniji, Gojun se seli u Bosnu i Hercegovinu s ciljem jačanja organizacije i sportskog sustava kluba s Koševa.

Sarajevo posljednjih tjedana okuplja ambiciočan stručni kadar – nedavno je za trenera imenovan Mario Cvitanović, a u medijima se sve češće spominje i Zoran Mamić kao mogući savjetnik.

Klub iz glavnog grada BiH jasno pokazuje namjeru da započne novu, ambicioznu fazu svog razvoja.

