Bivši voditelj Hajdukove Akademije dolazi u Sarajevo, surađivat će s Mamićem

Nakon kraćeg angažmana u Sloveniji, Gojun se seli u Bosnu i Hercegovinu s ciljem jačanja organizacije i sportskog sustava kluba s Koševa.

Mamić doveo Cvitanovića u Sarajevo pa se pojavio i na predstavljanju Navijači Sarajeva psovali Štimcu nakon remija hrvatskih trenera, odgovorio im je jednim potezom

Sarajevo posljednjih tjedana okuplja ambiciočan stručni kadar – nedavno je za trenera imenovan Mario Cvitanović, a u medijima se sve češće spominje i Zoran Mamić kao mogući savjetnik.

Klub iz glavnog grada BiH jasno pokazuje namjeru da započne novu, ambicioznu fazu svog razvoja.