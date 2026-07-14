Bivši Vatreni za SK otkrio zašto vjeruje Biliću: ‘O njemu mogu pričati danima’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Bivši hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku, nekadašnji napadač Hajduka i Dinama te član brončane generacije Vatrenih sa Svjetskog prvenstva 1998. u Francuskoj, u ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na veliku vijest: Slaven Bilić i službeno je novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Iskusni stručnjak vraća se izborničkoj funkciji nakon više od 14 godina. Podsjetimo, njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine, a Bilić je u tom periodu Hrvatsku vodio u 65 susreta, ostvarivši 42 pobjede, 15 remija i osam poraza.

Bilić će za kormilom Vatrenih naslijediti Zlatka Dalića, koji je vodio reprezentaciju od listopada 2017. do 8. srpnja 2026., kada je objavio kako nakon gotovo devet godina napušta nacionalnu vrstu. Kozniku je za SK podijelio svoja razmišljanja o Dalićevom odlasku, novom-starom izborniku, ali i otkrio dosad manje poznate detalje o Bilićevoj žrtvi za reprezentaciju.

Ardiane, kako komentirate smjenu na klupi reprezentacije i povratak na klupu vašeg nekadašnjeg suigrača Slavena Bilića?

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“Drago mi je kad čuješ da je izbornik postao netko koga dobro poznaješ i tko ti je kolega i prijatelj. A isto tako, već kada se spominje Zlatka Dalića, o njemu imam sve naj-naj mišljenje i kapa do poda njemu i stožeru za sve što su napravili, jer biti drugi i treći na svijetu je nešto jako veliko. Ali evo, vidiš sad, kad je Dalić otišao i naravno kada on više nije izbornik, čelni ljudi HNS-a tražili su nekog drugog i onda su kontaktirali Slavena Bilića. Tako mi je bilo drago kada sam čuo da će Slaven Bilić preuzeti reprezentaciju. O njemu pričati ukratko, to je jako teško.

Mogu samo reći da je fantastičan čovjek i trener. Tako da imam puno toga o Slavenu za reći. Poznajem ga dosta dugo, igrali smo u Hajduku tri godine zajedno i puno smo trofeja osvojili. Naravno, tu je Kup bivše Jugoslavije, pa Prvenstvo Hrvatske, pa dva Kupa Hrvatske… A bili smo zajedno i u reprezentaciji 1998. kad smo bili brončani, tj. treći na svijetu. Imao sam tu čast biti s njim i s ostalim igračima u momčadi. To je generacija koja je napravila najveći uspjeh u tom trenutku… Dakle, drago mi je za Slavena i želim mu puno sreće i zdravlja.”

Malo je poznato da je Slaven Bilić na tom Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. igrao s velikim bolovima. Jako je puno riskirao karijeru jer je stalno dobivao blokade u bolni kuk?

“Teško je reći bi li danas neki igrač tako nešto napravio i riskirao karijeru, ali treba naglasiti kako je Slaven, tj. Nane – kako ga svi zovemo – tada bio igrač Evertona iz Engleske. Kad smo bili na pripremama osjetio je jaku bol u kuku i rekao je Ćiri Blaževiću kakva je situacija. Međutim, Slaven je nakon razgovora s liječnicima ipak odlučio preuzeti na sebe veliki rizik, a dobro je znao koliko je to velika odgovornost. To treba potencirati. Nije to samo volja, da imaš želju igrati ili samo da igra radi reda. Pitanje je još kako je igrao. On je igrao sedam utakmica pod blokadom! Svjestan je bio svega, ali nije znao što će biti s njim kad to završi. Nitko nije znao da će to trajati čak sedam utakmica. Svaku utakmicu je dobio blokadu.

Drugi to ne mogu osjetiti, ne mogu znati kako mu je bilo i koliko je to velika odgovornost kad igraš za ekipu. A da ne govorim o reprezentaciji za svoju državu. On je znao koju to ima težinu. On je to napravio. Trpio je bolove i dobivao svaki dan blokade. Nije tajna kako Nane više nije bio onaj pravi nakon što je završio to Svjetsko prvenstvo. Međutim, on je na kraju uspio, sretan što je bio treći na svijetu. Da ne govorim i prije, bio je u velikim, pravim klubovima. Stvarno se istrošio i igrao pod jednom teškom ozljedom. Samo on zna kako je istrpio tu bol. Drugi to nisu primijetili. Nitko nije znao što njega muči. Nije se to vidjelo na terenu, a ja jako dobro znam što je to bilo. Znam što znači kad jedan igrač dobije takvu blokadu. Nije to jedna utakmica, nego sedam utakmica! Drugi nisu znali da on ima tu ozljedu. Jedino on koji je trpio bol i u Savezu su znali. Svaka mu čast!”

Je li Bilić rano pokazivao trenerski afinitet i jeste li već tada mogli znati da će jednoga dana biti tako dobar trener?

“Znamo svi da je završio Pravni fakultet. To je poznato. Lagao bih kad bih rekao da se vidjelo kako će biti trener… On je vrlo inteligentan čovjek i uvijek je to pokazivao. Mi smo bili jedna dobra grupa i u toj generaciji ima puno igrača koji su završili licenciranje za trenera kao što su Štimac, Jarni, Asanović, Žitnjak i drugi.

Bili smo generacija koja je bila pri kraju nogometne karijere i završili smo školu Hrvatske nogometne akademije, a tu je bio i Nane koji je kao igrač sve prošao. Ukratko, drago mi je baš Nane došao za izbornika koji je prošao Europsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo, klubove po Europi; Engleska, Njemačka…”

Na obraćanju medijima Slaven Bilić je između ostalog rekao ‘Došao sam napraviti veliki rezultat.’ Kako to komentirate?

“Dakle, to pokazuje da on zna kakvu reprezentaciju dobiva u ruke. Da, veliki je optimist, a razlog je i veliki optimizam kod igrača. Što drugo reći, na klupu dolazi trener koji je već bio na toj poziciji u reprezentaciji. Puno igrača je kroz njegove ruke prošlo, a zadnjih 14 godina vodio je nekoliko velikih klubova. No, Slaven je svjestan kakve igrače reprezentacija ima, igrače koji su klasa. OK, neki koji su bili na Svjetskom prvenstvu će vjerojatno otići, ali imaš druge koji će doći.

Ma Hrvatska je ipak ekipa koja je top kvaliteta, koja je bila druga i treća na svijetu! Pa pogledajte samo opis nekih reprezentacija koja se nisu plasirale na te turnire, Italiju koja je propustila zadnja tri SP da ne spominjem… No, s druge strane jasno je kako su apetiti veliki i ne vidim što drugo je trebao reći osim da želi napraviti super rezultat. Ja se slažem s njim.”

Sjećate li se nekih anegdota s priprema Hajduka ili reprezentacije kad je Bilić u pitanju?

“Poznato je koliko voli glazbu i nekad je znao imati sa sobom gitaru na pripremama. OK, normalno da nije mogao biti s gitarom stalno, ali on je ljubitelj glazbe i to ga opušta. U te tri godine u Hajduku stvarno smo puno toga prošli zajedno i baš smo bili klapa, zajedno smo išli na piće nakon treninga i o svemu pričali, i čak mogu reći da su i u Hajduku i u reprezentaciji zato i došli veliki rezultati.

Ja to iz iskustva govorim: ako imaš dobru atmosferu onda će doći i rezultat. Tako mi je kasnije bilo i u Dinamu uz Roberta Prosinečkog jer smo bili nerazdvojni i imali smo fantastičnu atmosferu. Bili smo dva puta zaredom prvaci Hrvatske… A zašto? Zbog druženja prije i poslije treninga.“

Neki govore da HNS nije mogao pronaći bolju i idealniju zamjenu nakon odlaska Zlatka Dalića?

“Već sam rekao kako o Biliću mislim sve naj-naj, svaka mu čast! Nakon što je Dalić otišao, svaka čast Savezu što su izabrali Slavena Bilića. Da je izabran netko drugi koga ne poznajem dobro ne bismo dugo pričali… A Bilića znam, tako da mogu govoriti o njemu danima. Ono što želim naglasiti jest kako Slaven Bilić nije išao na televiziju i govorio: ‘Slušaj, Dalić radi ovako, onako, ja bih bolje ovo ili ono’ i čak nikad nije rekao ni riječ protiv njega.

Znači, Hrvatska je ostala bez trenera, bez izbornika, i odmah su pronašli zamjenu. Savez je morao naći novog i sigurno su imali na spisku nekoliko trenera, a odlučili su se za Slavena. A tko ne bi pristao biti izbornik hrvatske reprezentacije? Neću reći da je on najbolji od svih, ali svaka čast Savezu što su odabrali nekog kao on, tko je već bio unutra i tko zna sve.“