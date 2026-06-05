Bivši trener i legenda Hajduka: Imali smo četvoricu najboljih napadača u državi ove sezone

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via Guliver

Mišo Krstičević, bivši igrač i trener HNK Hajduk Split, gostovao je u emisiji Sport nedjeljom, gdje je komentirao prošlosezonski učinak Hajduka i posebno pohvalio njegov napadački kadar.

“Ja to gledam s druge strane. Trener određuje način igre, hoće li igrati s jednim, dvojicom ili trojicom napadača, to je njegova odluka. Hajduk ove godine definitivno ima trojicu najboljih napadača u Hrvatskoj, odnosno čak četvoricu. Almena, Livaja i Rebić su najbolji, a tu je negdje i Šego”, rekao je Krstičević.

Od igrača koje je izdvojio, jedino je Michele Šego u prvenstvu postigao dvoznamenkast broj pogodaka. Zabio je 13 golova i upisao pet asistencija. Iker Almena ostvario je učinak od tri gola i dvije asistencije, Ante Rebić sedam pogodaka i pet asistencija, dok je Marko Livaja zabio devet golova uz šest asistencija.

Unatoč Krstičevićevoj ocjeni, nijedan Hajdukov napadač nije završio među trojicom najboljih strijelaca prvenstva. Prvi strijelac lige bio je Dion Drena Beljo s 31 pogotkom, a ispred Šege završili su i Jakov Puljić s 15 te Smail Prevljak s 14 pogodaka.

Usporedba s Dinamom također ne ide u prilog Hajdukovu napadu. Četvorica najboljih strijelaca Hajduka – Livaja, Šego, Rebić i Rokas Pukštas – zajedno su postigli 36 pogodaka. S druge strane, najbolji strijelci Dinama – Beljo, Miha Zajc, Luka Stojković i Monsef Bakrar – zabili su ukupno 56 golova.

Krstičević je početkom godine napustio Hajduk, gdje je obnašao funkciju voditelja akademije. Trenutačno vodi NK Jadran Luka Ploče, u svom četvrtom mandatu na klupi pločanskog kluba. Tijekom trenerske karijere vodio je i HNK Trogir, KF Tirana, HŠK Zrinjski Mostar te nekoliko klubova iz Irana. Kao igrač nastupao je za Hajduk, HNK Rijeka, FK Velež Mostar i Rot-Weiß Oberhausen.