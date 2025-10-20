Bivši trener Hajduka žestoko napao igrače: ‘Više su zabrinuti za frizuru nego za utakmicu!’

U 11. kolu belgijske lige Gent je doživio težak poraz na gostovanju kod Waregema rezultatom 4:1, što je ujedno i njihov najteži poraz u dosadašnjem dijelu sezone.
Bivši trener Hajduka, a sadašnji belgijskog Genta, Ivan Leko, nakon utakmice bio je vrlo kritičan prema svojim igračima i nije ih štedio u izjavi za medije:
“Moraš igrati sa srcem i velikim mudima. Ovo je bilo neugodno za gledati. Nakon ovakve izvedbe moramo se sramiti. Neki igrači su više zabrinuti za frizuru nego za utakmicu.”
Nakon 11 odigranih kola belgijskog prvenstva, Lekin Gent nalazi se sedmom mjestu sa 17 osvojenih bodova.
