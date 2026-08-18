Bivši trener Dinama dobio otkaz nakon tri pobjede u tri kola! Jedan poraz bio je dovoljan za kraj

Podijeli :

Guliver Image

Sandro Perković više nije trener armenskog Noaha, i to unatoč sjajnim rezultatima koje je ostvarivao na klupi kluba. Bivši trener Dinama odlazi nakon pobjede 1:0 protiv Alashkerta, kojom je Noah otvorio prvenstvo s tri pobjede u tri kola.

Kako prenosi Germanijak, Perkovića je mjesto koštala eliminacija iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Noah je ispao od švicarskog Siona nakon remija 2:2 u prvoj utakmici i poraza 1:2 u uzvratu. Bio je to jedini poraz armenske momčadi u posljednjih 26 utakmica.

Znate li kojih pet prvotimaca Dinama nikada nije igralo Ligu prvaka? Evo koliko bi od prolaska Dinama u Ligu prvaka zaradili Hajduk, Rijeka i ostatak HNL-a

Perković je prošle sezone napravio povijesne rezultate s Noahom. U kvalifikacijama Konferencijske lige izbacio je Olimpiju s dvije pobjede, dok je u ligaškoj fazi svladao Rijeku i Legiju. Noah je dogurao do play-offa za osminu finala, gdje ga je zaustavio AZ Alkmaar.

Unatoč tome, jedan europski neuspjeh očito je bio dovoljan za rastanak. Perković je Noah vodio u 56 utakmica, uz 30 pobjeda, 16 remija i samo 10 poraza. Posebno je neobično što je otkaz dobio nakon pobjede, a u novu sezonu krenuo je sa stopostotnim učinkom u prvenstvu.