Bivši trener Dinama blizu novog angažmana

Podijeli :

xAncaxTepeix via Guliver

Damir Krznar (53), bivši trener Dinama, blizu je novog angažmana na Bliskom istoku.

Prema medijima iz UAE-a, hrvatski stručnjak uskoro bi trebao biti predstavljen kao novi trener Khor Fakkana. Krznar je bez posla od studenog prošle godine, kada je napustio klupu mađarskog Újpesta.

Evo kada se Bennacer i Bakrar priključuju Dinamu uoči nastavka sezone Otkriveno zašto Belinho neće ostati u Dinamu

Khor Fakkan trenutačno je 11. na prvenstvenoj ljestvici s 11 bodova iz 12 kola, pa će glavni zadatak Krznara biti osigurati ostanak u elitnom rangu. Ovo mu neće biti prvi posao u regiji – već je radio kao pomoćni trener Zoranu Mamiću u saudijskom Al-Nassru i u Al-Ainu iz UAE-a.

Nakon Dinama, gdje je 2021. osvojio dvostruku krunu, Krznar je vodio slovenske klubove Maribor i Celje, s kojim je osvojio naslov prvaka u sezoni 2023./24. Posljednji je posao imao u Újpestu (svibanj – studeni 2025.).

Tijekom mandata u Dinamu (ožujak – prosinac 2021.) vodio je momčad u 48 utakmica, ostvarivši 29 pobjeda, 11 remija i osam poraza, a prije toga bio je pomoćni trener i vodio drugu ekipu.