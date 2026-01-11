Bivši trener Dinama blizu novog angažmana

Damir Krznar (53), bivši trener Dinama, blizu je novog angažmana na Bliskom istoku.
Prema medijima iz UAE-a, hrvatski stručnjak uskoro bi trebao biti predstavljen kao novi trener Khor Fakkana. Krznar je bez posla od studenog prošle godine, kada je napustio klupu mađarskog Újpesta.
Khor Fakkan trenutačno je 11. na prvenstvenoj ljestvici s 11 bodova iz 12 kola, pa će glavni zadatak Krznara biti osigurati ostanak u elitnom rangu. Ovo mu neće biti prvi posao u regiji – već je radio kao pomoćni trener Zoranu Mamiću u saudijskom Al-Nassru i u Al-Ainu iz UAE-a.
Nakon Dinama, gdje je 2021. osvojio dvostruku krunu, Krznar je vodio slovenske klubove Maribor i Celje, s kojim je osvojio naslov prvaka u sezoni 2023./24. Posljednji je posao imao u Újpestu (svibanj – studeni 2025.).
Tijekom mandata u Dinamu (ožujak – prosinac 2021.) vodio je momčad u 48 utakmica, ostvarivši 29 pobjeda, 11 remija i osam poraza, a prije toga bio je pomoćni trener i vodio drugu ekipu.
