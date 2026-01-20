Bivši stoper Hajduka potpisao za Vukovar

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

Vukovar je doveo još jednog igrača u ovom prijelaznom roku.

Momčadi Silvija Čabraje u Vukovaru se pridružio stoper Josip Elez. Za Vukovar je potpisao kao slobodan igrač, a iz Hajduka je otišao prošlog ljeta nakon četiri godine nakon isteka ugovora.

Iskusni branič prošle je sezone upisao 18 nastupa za Hajduk, a u splitskom dresu ukupno je odigrao 91 utakmicu, pritom postigavši tri gola i pet asistencija. S Hajdukom je osvojio Kup 2022.

Tijekom karijere nastupao je i za Hannover 96 te upisao 21 nastup u Bundesligi. Također za Grosseto, Honvéd, Aarhus i Rijeku – s kojom je 2017. godine osvojio duplu krunu.