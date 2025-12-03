Bivši srpski reprezentativac nakon dva mjeseca napustio Kustošiju

Prema podacima HNS-a, srpski branič, koji je u trećeligaša stigao početkom listopada, raskinuo je ugovor nakon samo dva mjeseca i sada je slobodan igrač. U dresu Kustošije odigrao je šest utakmica u Drugoj NL, od čega pet u početnoj postavi.

Dolazak bivšeg reprezentativca Srbije u zagrebačkog niželigaša bio je iznenađenje, a stoji iza njega njegov menadžer Andy Bara. Pretpostavlja se da je Maksimović u Kustošiju stigao privremeno, dok ne pronađe ozbiljniji angažman, što objašnjava i nagli raskid.

Iskusni stoper prošle sezone igrao je za Montpellier u francuskoj Ligue 1, a seniorsku karijeru započeo je u Slobodi (Užice). Nastupao je i za Crvenu zvezdu, Torino, Napoli, Spartak Moskva, Genou te turski Hatayspor. U Serie A skupio je gotovo 150 nastupa, od čega 99 za Napoli, što potvrđuje njegovu bogatu karijeru.