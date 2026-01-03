Bivši SD Hajduka: Zamjeram si jednu stvar, u takvom klubu treba stati iza trenera

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Mindaugas Nikoličius obnašao je funkciju sportskog direktora Hajduka od 2021. do 2024. godine.

Tijekom njegova mandata splitski klub osvojio je Kup Hrvatske 2022., u sezoni u kojoj je momčad vodio Valdas Dambrauskas. Unatoč uspjesima, litavski trener iznenađujuće je smijenjen u rujnu iste godine.

Nikoličius je nedavno gostovao u Podcastu Inkubator, gdje je otvoreno govorio o svom razdoblju u Hajduku, donosio osvrt na ključne odluke i priznao koje poteze danas vidi kao pogreške, odnosno što si iz tog razdoblja najviše zamjera.

“Zamjeram si što nisam istrpio trenera. U takvom klubu kao što je Hajduk, a težak je klub, trebaš imati jasnu viziju i stati iza trenera. On treba biti taj i trebaš ga trpjeti. Dovedeš neke igrače zato što odgovaraju nekom treneru, sustavu igre. Onda mijenjaš trenera i opet sve ispočetka. Sa strane igrača, jedan trener traži jedno, drugi traži drugo, treći traži treće i tu se igrači pogube. To si zamjeram. Treba izabrati i stati”, rekao je Litvanac i prokomentirao odnos s tadašnjim predsjednikom Lukšom Jakobušićem:

“U karijeri sam radio u dosta klubova, u različitim državama s različitim vlasničkim strukturama. Meni je rad s Lukšom jako odgovarao. Volim kada su na čelu kluba lideri. To je čovjek od kojeg sam mogao dosta toga naučiti, imati otvoren razgovor i diskutirati. Kada je iza zatvorenih vrata ‘fight’. Bilo je i toga. U jednoj ozbiljnoj organizaciji kao nogometni klub to treba biti tako”.