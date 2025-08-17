Bivši kapetan Milana i povremeni član Azzurra iznenadio novim klubom, gledat ćemo ga na SK

Podijeli :

Guliver Images

Nakon što je mjesec i pol bio bez kluba, bivši kapetan Milana Davide Calabria pronašao je novi angažman. 28-godišnji desni bek, koji po potrebi može igrati i stopera u sustavu s trojicom u zadnjoj liniji, potpisao je trogodišnji ugovor s grčkim Panathinaikosom.

Calabria je gotovo cijelu karijeru proveo u Milanu, gdje je upisao 272 nastupa, 10 golova i 21 asistenciju. S Rossonerima je osvojio Scudetto i Superkup, a s Bolognom, gdje je igrao prošle sezone, Coppa Italiju. Tri godine nosio je i kapetansku vrpcu Milana, a u jednom je trenutku vrijedio čak 25 milijuna eura na tržištu.

Za reprezentaciju Italije upisao je 7 nastupa, a posljednji put nosio dres Azzurra prije tri godine.

Calabria je sedmo pojačanje Panathinaikosa ovog ljeta, a u Ateni će ga dočekati i bivši hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj. Klub iz glavnog grada Grčke posljednji je naslov prvaka osvojio još 2010. godine, a navijači se nadaju da će s ovakvim pojačanjima prekinuti dug post.