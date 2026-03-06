Bivši igrač Tottenhama poludio na Tudora: ‘Dajte otkaz tom šarlatanu! On je smijurija’

Podijeli :

xMartinxDaltonx via Guliver

Mandat Igora Tudora na klupi Tottenhama mogao bi vrlo brzo završiti, smatra bivši igrač londonskog kluba Jamie O'Hara.

Bivši veznjak Spursa, danas voditelj i komentator talkSPORT-a, pozvao je na smjenu hrvatskog trenera nakon samo tri utakmice, a njegov oštar istup uslijedio je poslije poraza 1:3 od Crystal Palacea.

Tottenham je u tom susretu poveo, ali je nakon crvenog kartona Mickyja van de Vena zbog prekršaja nad Ismailom Sarrom u kaznenom prostoru ostao s igračem manje te primio tri gola u prvom poluvremenu.

Spursi su sada 16. na ljestvici Premier lige, samo bod iznad zone ispadanja, uz još devet kola do kraja. U 2026. godini nemaju nijednu pobjedu u 11 prvenstvenih utakmica, što je njihov najduži niz bez slavlja na početku kalendarske godine u povijesti Premier lige. Tudor je momčad preuzeo od Thomasa Franka, ali je u prve tri utakmice upisao tri poraza.

VIDEO / Tudor u velikom problemu: Izgubio je treći londonski derbi u nizu, a Tottenham je sada kandidat za ispadanje iz lige ‘Nikad nisam vidio ovako loš Tottenham u svom životu, ne znam protiv koga uopće mogu do bodova’

O’Hara smatra da klub mora reagirati odmah. “Trener mora otići. Mora otići. Riješite ga se”, rekao je u emisiji The Sports Bar u razgovoru sa suvoditeljem Jasonom Cundyjem.

“Izgubio je tri utakmice zaredom. Mi smo jedina momčad u Premier ligi koja je dovela novog trenera da dobije onaj ‘pozitivni šok’, a mi smo dobili još gori.”

Nastavio je s još žešćim kritikama:

“Iskreno, on je smijurija, ovaj klub je smijurija, vlasnici su smijurija, igrači su smijurija, transferi su smijurija, osoblje je smijurija, trener je smijurija. Sve u vezi s ovim nogometnim klubom je apsolutna sramota. Iskreno, boli me, stvarno me boli. Nisam mislio da će boljeti, jer imali smo i dobrih trenutaka, osvojili smo Europsku ligu prošle sezone. Ali ovo je jednostavno užasno. Ovo je toliko loše. Ovo je najgori osjećaj koji sam ikad imao kao navijač Spursa.”

Na pitanje hoće li Tottenham ispasti iz lige odgovorio je kratko: “Da.” Zatim je nastavio s kritikama igrača:

“Ova momčad je užasna. Igrači su užasni. To su drugoligaški igrači. Igrači za Championship. Pape Sarr je drugoligaški igrač. Conor Gallagher. Kako je on igrao za Atletico Madrid, nikad mi neće biti jasno. Bio je užasan. Apsolutno užasan. Souza, tko je taj klinac? Izgleda kao da ima dvije lijeve noge. Iskreno, sramotno je. Momčad je apsolutno grozna.”

Posebno je kritizirao jedno od pojačanja:

“Mathys Tel. Mogao sam vam reći. I magarac vam je prošle sezone mogao reći da je smeće, da Tel jednostavno nije dovoljno dobar. Nije dovoljno dobar. A mi smo ga trajno potpisali. Nevjerojatno. Ovaj klub… Nevjerojatno. Ljudi koji su zaduženi za ovaj klub. Jedan od najvećih klubova na svijetu. A mi smo predmet sprdnje od kluba jer smo dopustili da se ovo dogodi, a navijači to moraju trpjeti.”

Kasnije se ponovno osvrnuo na Tudora i čak predložio povratak bivšeg trenera.

“Riješite ga se. Dajte mu otkaz, tom šarlatanu. Potjerajte ga iz kluba odmah”, rekao je, a nakon što je Cundy spomenuo Angea Postecogloua dodao: “Zapravo bih vratio velikog Angea, do te je točke došlo. Tjerajte ovog tipa iz kluba. On je apsolutno bespomoćan. Ja bih bio bolji. Sramota.”

Tijekom rasprave O’Hara je u jednom trenutku čak napustio studio nakon prepirke sa suvoditeljem. “Nema smisla voditi emisiju s tobom”, rekao je dok je odlazio, no kasnije se vratio kako bi završio emisiju.