Bivši igrač Rijeke napustio MLS, evo gdje nastavlja karijeru

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Nakon što je u siječnju 2020. napustio Rijeku i odigrao 182 utakmice za Portland Timbers, Dario Župarić pronašao je novi klub.

Hrvatski 33-godišnji stoper potpisao je besplatno za Hapoel Haifu, pretposljednju momčad izraelskog prvenstva.

Klub ima 101 godinu, a jedini naslov osvojio je u sezoni 1998./99. Najvrijedniji igrač Hapoela je gruzijski veznjak Sandro Altunashvili, procijenjen na 500.000 eura, što je 100.000 više od Župarića.

Prije Portlanda, Župarić je igrao za vinkovačku Cibaliju i talijansku Pescaru.

