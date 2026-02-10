Bivši igrač Rijeke napustio MLS, evo gdje nastavlja karijeru

Hrvatski 33-godišnji stoper potpisao je besplatno za Hapoel Haifu, pretposljednju momčad izraelskog prvenstva.

Toni Fruk ima samo dvije opcije za nastavak karijere

Klub ima 101 godinu, a jedini naslov osvojio je u sezoni 1998./99. Najvrijedniji igrač Hapoela je gruzijski veznjak Sandro Altunashvili, procijenjen na 500.000 eura, što je 100.000 više od Župarića.

Prije Portlanda, Župarić je igrao za vinkovačku Cibaliju i talijansku Pescaru.