Bivši igrač Hajduka zabio dva gola i klub iz borbe za ostanak uveo u borbu za Europu

U 31. kolu poljske Ekstraklase Pogon Szczecin je na svom terenu ugostio Wislu Plock te je upisao važnu pobjedu od 2:0. Ključan igrač u tom susretu bio je bivši igrač Hajduka i Gorice Filip Čuić koji je zabio svoja prva dva kola za poljski klub.

Čuić je ove zime prešao iz Gorice u Pogon Szczecin , a brojni izvori pišu kako je riječ o odšteti od milijun eura. Od siječnja do ove utakmice Čuić je upisao tek šest nastupa za Pogon Szczecin i to jedan od 90 minuta.

No, protiv Wisle Plock sve je došlo na svoje mjesto pa je u trećoj minuti sudačke nadoknade zabio za 1:0 da bi u 75. minuti susreta zabio za 2:0 svoje momčadi. Do kraja je još Hussein Ali zabio za konačnih 3:0.

Ovim slavljem Pogon je skočio na osmo mjesto lige s pet bodova zaostatka za četvrtim mjestom koje vodi u Konferencijsku ligu. Osim toga, pobjegli su 16. mjestu koje vodi u niži rang na +5 pa tri kola prije kraja ipak imaju nešto manji stres nego prije ovog susreta.