Bivši igrač Hajduka vratio se u Hrvatsku i potpisao za četvrtoligaša

Momčadi se priključio Zvonimir Kožulj (31), bivši veznjak Hajduka i reprezentativac BiH, koji je već započeo s treninzima u Podbablju, prenosi Dalmatinski nogomet.

Riječ je o transferu koji se može nazvati senzacijom jer Kožulj iza sebe ima bogato iskustvo – igrao je za Široki Brijeg, Hajduk, nastupao u Turskoj, Poljskoj i Rumunjskoj, a za Bijele je skupio 65 službenih nastupa, debitiravši 2016. u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv rumunjskog Iasija.