Bivši igrač Hajduka vratio se u Hrvatsku i potpisao za četvrtoligaša

Iznenađenje na niželigaškoj sceni – Kamen iz Ivanbegovine u novu sezonu ulazi s pojačanjem kakvo se rijetko viđa u 3. NL jug.
Momčadi se priključio Zvonimir Kožulj (31), bivši veznjak Hajduka i reprezentativac BiH, koji je već započeo s treninzima u Podbablju, prenosi Dalmatinski nogomet.
Riječ je o transferu koji se može nazvati senzacijom jer Kožulj iza sebe ima bogato iskustvo – igrao je za Široki Brijeg, Hajduk, nastupao u Turskoj, Poljskoj i Rumunjskoj, a za Bijele je skupio 65 službenih nastupa, debitiravši 2016. u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv rumunjskog Iasija.
Ovo je transfer kakav se u Podbablju ne pamti i koji potvrđuje ozbiljne ambicije Kamena u novoj sezoni. Nakon što je Ivan Santini pojačao Zadar, 3. NL jug sada dobiva još jedno zvučno ime pa će liga biti atraktivnija nego ikad.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!