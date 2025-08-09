Bivši igrač Hajduka pronašao novi klub, vodit će ga sin legedarnog igrača ‘Bijelih’

Pod Gennarom Gattusom nije dobio pravu priliku, pa je u siječnju prešao u marokanski Wydad, za koji je odigrao 15 utakmica, uključujući i nastupe na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Suradnja je trajala samo pola godine – ovog ljeta potpisao je za ruski Orenburg, koji je platio 100 tisuća eura, a vodit će ga Vladimir Slišković, sin Hajdukove legende Blaža Sliškovića.

Garcia: Igramo Europu, ali treba misliti i na HNL. Dinamo? Neće biti lako boriti se s njima

Moufi je na Poljud stigao 2023., skupio 44 nastupa i dvije asistencije, a karijeru je započeo u mlađim kategorijama Lyonu, a igrao je za Sedan, Tondelu te Portimonense.