Bivši igrač Hajduka: ‘Livaja se neće promijeniti’

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Nekadašnji stoper Hajduka Stefan Simić, koji već godinu i pol dana uspješno nastupa za ciparsku Omoniju, detaljno je analizirao momčad Pafosa, idućeg suparnika Splićana u drugom pretkolu Europske lige.

Simić je za Dalmatinski portal istaknuo da je Pafos, koji je prije dvije sezone bio prvak Cipra te igrao Ligu prvaka, iznimno ozbiljan i opasan suparnik iza kojeg stoji ruski investitor Roman Dubov.

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Unatoč činjenici da su prošlog ljeta ostali bez nekoliko ključnih imena poput kapetana Jaira, napadača Mislava Oršića i veznjaka Tankovića, ciparski sastav i dalje ima golemu individualnu kvalitetu. Simić je posebno izdvojio bivšeg napadača Guimaraesa Andersona Silvu te veznjaka Ivana Šunjića, naglasivši kako je riječ o tjelesno iznimno moćnoj momčadi s velikim brojem brazilskih i portugalskih nogometaša.

Kada je riječ o prognozi ukupnog pobjednika ovog dvomeča, bivši obrambeno-napadački adut Bijelih ne vidi izrazitog favorita te smatra da su šanse za prolazak u treće pretkolo potpuno podjednake:

“Mislim da su šanse 50-50, da će biti borba. Hajduku su sigurno dobro došle dvije utakmice protiv Žiline. Pafos je do sada igrao samo prijateljske. To je ogromna razlika.”

Kao otežavajuću okolnost za splitski sastav Simić navodi činjenicu da se prva utakmica igra na Poljudu, jer smatra da je pred “vojskom navijača” uvijek psihološki lakše loviti zaostatak pred domaćom publikom u uzvratu nego otvarati natjecanje na svom terenu.

Poseban osvrt Simić je dao na status prve zvijezde Hajduka Marka Livaje i njegovu minutažu kod trenera Garcije. Uspoređujući njegov utjecaj na momčad s onim koji Lionel Messi ima u argentinskoj reprezentaciji, stao je u obranu klupske ikone:

“Nisam već tri godine u Hajduku, sigurno je i on ostario, ali kada god je igrao, nosio je ekipu. Vjerujem da on to još ima u sebi. Ima ljudi koji će ti govoriti da moraš imati određene trkačke parametre. Kako objasniti Messija na SP-u? Što je Messi u svijetu, to je Livaja u Hrvatskoj. Ne traže Argentinci od Messija da ulijeće kao budala. Ne može se očekivati da će se Livaja promijeniti.”

Simić je zaključio kako Livaja svojim potezom i neospornom klasom u svakom trenutku može riješiti utakmicu te da od njega ne treba tražiti promjenu prepoznatljivog stila igre, već iskoristiti njegov jedinstveni napadački potencijal.