Bivši igrač Dinama o svojoj BiH: ‘Okršaj sa Švicarcima je ključan’

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AP Photo/Yorgos Karahalis via Guliver

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i bivši igrač Dinama Izet Hajrović smatra da bi večerašnji dvoboj između Bosne i Hercegovine i Švicarske mogao biti presudan u borbi za plasman u iduću fazu Svjetskog prvenstva.

Gostujući u švicarskom podcastu “Storytime” kod svog brata Seada Hajrovića, bivši Zmaj analizirao je dosadašnje rezultate u skupini te iznio očekivanja uoči večerašnjeg okršaja.

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Hajrović je istaknuo da je osvajanje boda protiv Kanade pozitivan rezultat za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

“Smatram da je osvajanje jednog boda za Bosnu uspjeh. Najvažnije je da na otvaranju turnira nismo izgubili jer je prva utakmica uvijek ključna za stvaranje samopouzdanja i dobrog osjećaja za nastavak natjecanja. Iako Bosna nije pobijedila Kanadu, momčad je odigrala vrlo discipliniranu utakmicu. Nije bilo puno prilika prema naprijed, ali su defenzivno djelovali vrlo organizirano i stabilno. Kanada je imala svoje šanse, ali je obrana uglavnom dobro funkcionirala sve do gola iz prekida”, rekao je Hajrović.

Bivši reprezentativac potom se osvrnuo na iznenađujući remi između Švicarske i Katara, naglasivši da rezultat ne oslikava pravo stanje na terenu.

“Po prikazanoj igri Švicarska je morala postići najmanje tri gola i riješiti utakmicu u svoju korist. Međutim, nisu iskoristili prilike, Katar je stigao do izjednačenja i umjesto tri osvojili su samo jedan bod. Ne mislim da je igra Švicarske bila loša kako se sada predstavlja. Da su pobijedili, reakcije bi bile potpuno drugačije. U nogometu rezultat često određuje percepciju nastupa”, smatra Hajrović.

Posebno je naglasio važnost večerašnjeg susreta, koji vidi kao potencijalnu prekretnicu u skupini.

“Vjerujem da će utakmica između Bosne i Švicarske biti ključna za rasplet skupine. Obje selekcije će igrati na pobjedu jer bi tri boda praktički otvorila vrata plasmana u iduću fazu natjecanja. S četiri boda šanse za prolazak dalje bile bi vrlo dobre”, poručio je.

Iako očekuje veliku borbu na terenu, Hajrović smatra da će utakmica završiti bez pobjednika.

“Moja prognoza za dvoboj Bosne i Švicarske je neriješen rezultat. Kada je riječ o prolasku dalje, i dalje vjerujem da su Bosna i Švicarska glavni favoriti. Kanada je pokazala kvalitetu protiv Bosne i po mom mišljenju ima jaču momčad od Katara, ali prednost ipak dajem Bosni i Švicarskoj za plasman u idući krug”, istaknuo je nekadašnji reprezentativac BiH.

Govoreći o očekivanjima na Svjetskom prvenstvu, Hajrović je naglasio da bi prolazak grupne faze za Zmajeve predstavljao veliki uspjeh.

“Za Bosnu i Hercegovinu bi sam prolazak grupne faze bio izvanredan rezultat. Nakon toga se ide utakmicu po utakmicu, a u nokaut fazi je sve moguće jer jedna dobra partija može promijeniti kompletan tijek natjecanja. S druge strane, očekivanja od Švicarske su puno veća. To je reprezentacija koja godinama pokazuje kontinuitet na velikim natjecanjima i uvijek ima ambiciju otići što dalje.”

Za kraj je dodao da vjeruje kako Švicarska, unatoč kiksu na otvaranju turnira, ima kvalitetu za visok plasman.

“Iako su turnir otvorili remijem i osvojili samo jedan bod, vjerujem da imaju kvalitetu da se vrate i ostvare svoje ciljeve. Realno gledano, za Švicarsku bi se uspjehom mogao smatrati plasman u polufinale turnira”, zaključio je Hajrović.

Nekadašnji veznjak Zmajeva za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 27 utakmica i postigao šest pogodaka, a profesionalnu karijeru završio je 2023. godine u dresu grčkog Arisa. Večerašnji dvoboj Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se od 21 sat, a mogao bi dati odgovor na pitanje tko će napraviti veliki korak prema nokaut fazi Svjetskog prvenstva.