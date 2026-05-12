Bivši igrač Dinama i Hajduka za SK: ‘Garcijine izjave nisu mi jasne, a ulazak investitora u klub pozdravljam’

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Posljednji ovosezonski derbi na Maksimiru nikoga nije posebno impresionirao. Posebice to vrijedi za prezentaciju Splićana. S tim se slaže i Srđan Mladinić Zujo, nekadašnji prvotimac Dinama i Hajduka, koji je u karijeri odigrao mnogo derbija. Kao pravi Splićanin naravno da mu je bijela boja bliža srca, ali time je i razočaranje izraženije.

“Dinamo je zasluženo pobijedio, bio je bolji, tražio golove, a Hajduk mi je djelovao kao da je za njega prvenstvo već završeno. To je za mene neprihvatljivo” – kaže Zujo i nastavlja: “Hajduk je prema naprijed bio potpuno neopasan, bez pravog pritiska, posebno zadnjih dvadesetak minuta. Dinamo je zabio dva gola, mogao još koji i potpuno zasluženo pobijedio, pokazavši da je bolja momčad ove sezone.”

Za bivšeg prvotimca naša dva najveća kluba posebno je neprihvatljiva činjenica da igrače ne može animirati niti zapaljiva atmosfera najvećeg derbija.

“To ja ne mogu shvatiti, niti prihvatiti. Da te pun stadion ne može natjerati da trčiš, da se želiš nadmetati, pobijediti…U moje vrijeme to je bilo nemoguće. Ja kad igram i na male branke, na karte želim uvijek pobijediti, a kamoli ne u derbiju kada igraš protiv Dinama.”

Trener Hajduka Garcija je kazao da uigrava neke kombinacije za iduću sezonu?

“Ma, kakva iduća sezona. Te njegove izjave mi nikako nisu jasne. Ova sezona još traje, to je derbi, tu su navijači… Mene te priče ne zanimaju.”

Navijači Hajduka ni ovu sezonu neće pamtiti po dobromu, posebice po rezultatima?

“Dinamo bježi 18 bodova, Hajduk se od naslova davno oprostio, ispalo se u Kupu od Rijeke, rano i iz Europe, i kada to gledamo to je zaista veliki podbačaj. S time će se svatko složiti. S druge strane nije baš sve bilo baš loše. Promovirani su neki mlađi igrači, Hrgović, Brajković, Sigur su postali standardni prvotimci, transferiran je Mlačić. Nažalost, ti mladi neće dugo još ostati na Poljudu, otići će vani, i tako je teško graditi budućnost. O.K. doći će neki mlađi još, ali za rezultat treba kontinuitet. A Hajduk već godinama luta po pitanju toga, i to je veliki problem.”

Možda će novi sportski direktor Graf iz Poljske donijeti neke promjene na bolje?

“Ha, sportski direktor iz Poljske kažete. Hm, nisam siguran. Daj Bože, ali nisam baš optimističan. Međutim, tko zna, možda čovjek već sada radi na nekim transferima koji su neophodni za Hajduk. Treba mu vjerovati, ali s druge strane ako se to pokaže neuspješnim potezom hoće li to priznati i podnijeti odgovornost i oni koji su ga doveli.”

Zujo točno zna što Hajduku treba za biti konkurentniji?

“U prvom redu to je jedna prava šestica, tipa Mišića iz Dinama. Hajduku to fali godinama, odatle sve kreće, a onda treba vidjeti hoće li ostati Livaja, Rebić, i tko će još doći.”

Priča se i ulasku novih investitora iz Ukrajine u klub?

“To pozdravljam, financije i stabilnost su neophodni za rezultatski iskorak. U Engleskoj, Njemačkoj su stranci većinski vlasnici, Arapi, Amerikanci, ulažu u najveće klubove. Ali, ovdje kod nas to nije baš tako, evo vam primjer Šibenika, koji je imao privatne vlasnike i sada ga nema nigdje. Osijek također, a bori se za ostanak u HNL-u. Pa i Vukovar koji isto ima strane vlasnike, bili su u Dubaiju na pripremama prošlo ljeto. Ako ispadne Vukovar hoće li oni ostati i dalje u klubu i nastaviti ulagati svoj novac. Po meni privatni novac je i dobar i loš, zavisno o tome tko su ulagači. Evo, kao pozitivan promjer u nas uzmimo Istru 1961… Ali mi smo još pioniri po tom pitanju.”

Kako će izgledati Hajduk iduće sezone tek ćemo vidjeti, a kako će završiti finale Kupa pitamo Zuju?

“Dinamo je naravno favorit, u formi su ovog proljeća, ali opet to je jedna utakmica. Po meni 60-40 u korist Dinama. Rijeka ima svoje adute, pokazali su se već da ne leže Zagrepčanima ove sezone, a trofej je uvijek poseban motiv.”

Gledat ćemo i novi obračun Beljo – Fruk?

“Ma, kad me već pitate za Belju moram reći da trpa golove kao na traci. Zabio je preko 30 golova ove sezone, a nije u reprezentaciji. Recite mi ima li koji igrač i koja liga da je napadač zabio 30 golova i da nije u reprezentaciji. Reći će neki da je to HNL, ali treba zabiti 30 golova u sezoni” – zaključuje Zujo.