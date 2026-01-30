Bivši hajdukovac zabio je dva kola zaredom u Bundesligi, klub ga je ipak poslao na posudbu

Podijeli :

Guliver images

Hrvatski napadač Marin Ljubičić pronašao je novi klub, piše njemački insajder Florian Plettenberg.

Dvadesettrogodišnji igrač Union Berlina ostatak sezone provest će na posudbi u Fortuni Düsseldorf, koja trenutačno drži 16. mjesto u drugoj njemačkoj ligi.

Ljubičić je rođen u Splitu, a tijekom karijere nastupao je za Hajduk, austrijski LASK i Union Berlin, koji ga je doveo u veljači 2025. za 4,5 milijuna eura.

“Dogovoren je sporazum s Union Berlinom. Liječnički pregled zakazan je za petak. Riječ je o posudbi do kraja sezone. Za 23-godišnjeg napadača nema opcije otkupa. Schalke je bio zainteresiran, ali s Unionom nije postignut dogovor”, navodi insajder.

Od dolaska u Berlin upisao je 15 nastupa, pritom postigavši tri pogotka i jednu asistenciju. U aktualnoj sezoni zabilježio je dva gola, iako je ostalo dvojbeno je li u susretu 16. kola protiv Mainza (2:2) pogodak za izjednačenje doista bio njegov ili je lopta već prešla gol-crtu.

S tek 20 odigranih minuta ove sezone jasno je da Ljubičić nije bio u prvom planu Uniona, pa je u potrazi za većom minutažom odlučio otići na posudbu u Fortunu. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost iznosi 2,5 milijuna eura.