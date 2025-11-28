Bivši hajdukovac u dresu Varaždina: ‘Idemo uzeti tri boda na Poljudu, a za Livaju se nismo posebno pripremali’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Varaždin u subotu u 15:30 na Poljudu igraju utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a. Splićani se žele vratiti pobjedama nakon teškog poraza od Rijeke (5:0), dok Varaždinci u susret ulaze nakon poraza 3:1 od Dinama na Maksimiru.

Igrač Varaždina, 23-godišnji stoper Luka Škaričić, za Dalmatinski portal je najavio dvoboj na Poljudu. Bivši hajdukovac u Varaždinu je gotovo četiri godine, nedavno je produžio ugovor do ljeta 2028., a ove sezone stigao je i do svojih prvih HNL pogodaka – protiv Gorice te u prošlom kolu protiv Dinama.

“Prvih 20 minuta smo kontrolirali utakmicu. Nakon prekida i prvog gola koji smo primili cijela momčad je potonula. Ne znam iz kojeg razloga, ali to se ne bi smjelo događati. Bio je to loš dan”, rekao je Škaričić o porazu protiv Dinama, a na pitanje kakav je osjećaj zabiti Modrima odgovorio je:

“Iskreno, uvijek je lijepo dati gol, pogotovo na Maksimiru, ali ostaje žal što moj gol nije utjecao na rezultat.”

Varaždin je momčad protiv koje nikome nije lako igrati. U čemu je tajna?

“Sve zasluge idu treneru Šafariću i njegovom stožeru. No, ima jedna bitna stvar, to je zajedništvo. Nema klanova u svlačionici, družimo se izvan terena, odemo na kavu i ručak. Svi smo kao jedna mala obitelj.”

Koliko ste zadovoljni dosadašnjim dijelom sezone?

“Možemo biti zadovoljni, ali moramo biti stabilniji. Liga je izjednačena. Naš cilj je ponoviti prošlosezonski uspjeh, a ako se ukaže šansa za nešto više nastojat ćemo je iskoristiti.”

Svi se slažu da je liga izjednačena, no je li to dokaz kvalitete ili je lošija nego prošlih sezona?

“Mislim da je liga puno kvalitetnija u odnosu na prošle godine. Prije kada bi dolazio na Maksimir ili Poljud upisao bi poraz i prije utakmice. Sada to više nije tako. Ideš tamo i nadaš se da ćeš izvući bod. Svako može igrati ravnopravno sa svakim.”

S kakvim ambicijama dolazite na Poljud?

“Na svakoj utakmici ambicija je ista. Svjesni smo da je Hajduk prvi na tablici, ali nama to ne igra neku ulogu. Pokazali smo to i u Varaždinu u našem prvom međusobnom dvoboju ove sezone. Idemo probati uzeti tri boda.”

Vidite li svoju šansu u činjenici da je Hajduk teško poražen u Rijeci?

“Svi pričaju o toj Rujevici. Ne bih to uzimao za zlo. To je bio loš dan. Svi rezultati prije govore kakva je Hajduk momčad. Uostalom, vodeći su na ljestvici.”

Pripremate li se za Livaju ili ne?

“Svi znamo da je Marko Livaja najbolji igrač HNL-a, ali nismo se pripremali za njega posebno. Uvijek je naglasak na momčadskim zahtjevima u pripremi utakmice, a ne na pojedincu.”