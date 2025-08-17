Bivši hajdukovac potpisao za turskog prvoligaša

Podijeli :

Herdi Pargo by Guliver

Hrvatski nogometni branič Toni Borevković otišao je iz portugalskog prvoligaša Vitorije Guimaraes nakon 100 nastupa u turski Samsunspor.

„Vitoria i Samsunspor postigli su sporazum o prelasku Borevkovića. On je prihvatio ponuđene uvjete i raskinuo ugovor koji je vrijedio do kraja godine“, izvijestio je klub sa sjevera Portugala. Nije naveo za koliki je iznos prodao stopera čiju vrijednost specijalizirana stranica Transfermarkt procjenjuje na 5 milijuna eura.

„Zahvalni smo mu na predanosti i posvećenosti te mu želimo sve najbolje u budućnosti“, poručila je Vitoria.

Borevković, koji je od 2022. do 2023. bio na posudbi u splitskom Hajduku, prošle sezone je bio u početnom sastavu ekipe iz grada Guimaraesa. Putem Instagrama je naveo da mu je bila čast predstavljati taj “sjajni klub“.

„Ponosan sam na sve što smo zajedno postigli. Te trenutke i uspomene ću zauvijek nositi u sebi i nikada ih neću zaboraviti“, izjavio je 28-godišnji stoper.

Nakon dolaska u Tursku, gdje je potpisao trogodišnji ugovor, rekao je da počinje novo poglavlje u karijeri.

„Sretan sam što sam ovdje te se veselim svakom trenutku na ovom putovanju“, poručio je po dolasku u prvoligaša Samsunspor.

Samsunspor je u subotu pobijedio na gostovanju s 1-0 Kocaelispor za koji je igrao hrvatski napadač Bruno Petković, pristigao ondje iz zagrebačkog Dinama. Vitoria je, pak, u svom prvenstvu bila bolja s 3-2 od Estorila.

Borevković je tijekom karijere igrao i za portugalski Rio Ave i hrvatski Rudeš, a bio je i u podmlatku zagrebačkog Dinama.