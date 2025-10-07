Bivši hajdukovac poslao poruku Garciji: ‘Ako Prpić može…’

Domaćin je od 24. minute igrao s igračem manje nakon isključenja Vita Čaića, no unatoč tome stvarao je prilike.

‘S Pukštasom bi lani Hajduk bio prvak, prvenstvo se nikad lakše nije moglo osvojiti’

U 48. minuti ozbiljno je zaprijetio Robin Gonzalez, čiji je udarac pravovremeno blokirao mladi Branimir Mlačić koji je odigrao još jednu kvalitetnu partiju u dresu Hajduka.

“Gonzaleza sam već ishvalio, Mlačić je napravio odličan blok. Logično mi je da se Brane vratio u prvu postavu. Vidjeli smo recenzije nastupa Prpića protiv Crvene zvezde u Europskoj ligi, što znači da ti mladići imaju kvalitet. Ako Prpić može u tri mjeseca od Hajduka zaigrati za Porto, sigurno da treba vjerovati mladim igračima.

Stopere Hajduk mora izbacivati kao na traci. Brane je bio stabilan, defenzivno dobar, još jedna utakmica koja je plus za njega i jedno veliko iskustvo. Ovdje je reagirao odlično”, rekao je bivši stoper Hajduka Luka Vučko u emisiji Bijeli studio.