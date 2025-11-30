Bivši hajdukovac: Garcia je bio zadovoljan viđenim, pa čak i rezultatom! Livaja? Bit će opet najbitnija karika

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a.

Varaždin je poveo sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka pred kraj prvog poluvremena, a Michele Šego rano u nastavku donio je izjednačenje. Momčad Gonzala Garcije zatim je pritiskala i tražila preokret, posebno nakon što je Antonio Boršić u 70. minuti dobio crveni karton, no sastav Nikole Šafarića uspio je s igračem manje obraniti bod.

“Zanimljivo mi je bilo nakon utakmice gledati izjave trenera, Šafarić je bio nezadovoljan rezultatom, smatrao je da su zaslužili više, dok je Garcia bio zadovoljan viđenim, pa čak i rezultatom!”, napisao je bivši igrač Hajduka Luka Vučko u analizi za Dalmatinski portal.

Osvrnuo se i na to što Livaja ponovno nije bio u početnoj postavi, nakon što je u Jadranskom derbiju odbio ući u igru zbog navodne boli u trbuhu. Ujedno je podsjetio da je veliki derbi Dinama i Hajduka na rasporedu u subotu, 6. prosinca, na Maksimiru.

“Livaja se dosta trudio, jedan volej lošije opalio, ali je namjestio zicer Almeni, čiji šut vadi nogom Zelenika. Nadam se da je sve OK po pitanju Marka, rušio je Dinamo na Maksimiru nekoliko puta i vjerujem da će ponovno biti bitna karika, najbitnija Hajduka”, napisao je Vučko pa zaključio:

“Rezultat nije ono što smo svi zajedno očekivali, treba vidjeti kako će Dinamo proći u Gorici u ponedjeljak, nakon te utakmice ćemo znati tko s kakve pozicije starta u derbi koji će biti kao i uvijek težak i neizvjestan.”