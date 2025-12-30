Bivši hajdukovac dominira u Nizozemskoj, jedno je od najboljih ovosezonskih pojačanja

Podijeli :

Iz Nizozemske stižu vrlo dobre vijesti vezane uz hrvatskog nogometaša Darka Nejašmića. Ugledni portal Voetbalzone svrstao ga je na treće mjesto popisa 15 najboljih pojačanja ove sezone u Eredivisie.

Nejašmić se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača NEC Nijmegena, koji je jesenski dio prvenstva završio na visokom četvrtom mjestu. Klub ima 29 bodova, samo jedan manje od Ajaxa koji drži treću poziciju.

Jedno od otkrića sezone

Premda je u 13 ligaških nastupa postigao tek jedan pogodak, Nejašmić je oduševio nizozemsku javnost brzom prilagodbom i velikim doprinosom igri momčadi. Njegov dolazak donio je potrebnu stabilnost u vezni red, ključnu za ekipu koju trener Dick Schreuder vodi u izrazito napadačkom smjeru.

Voetbalzone posebno naglašava da je NEC napravio izvrstan potez dovođenjem Nejašmića bez odštete iz Sharjaha tijekom ljeta. U analizi ga opisuju kao jedno od najboljih pojačanja i najvećih iznenađenja sezone, ističući da se vrlo brzo izborio za mjesto u udarnoj postavi, potisnuvši mladog klupskog igrača Dirka Propera.

Nizozemski mediji ističu i njegovu ulogu u uspostavljanju ravnoteže u sredini terena. U kombinaciji s kreativnim Kodaijem Sanom, Nejašmić čini čvrst i pouzdan vezni dvojac te je jedan od glavnih razloga uspješnih rezultata kluba iz Nijmegena.

Put od Poljuda do Eredivisie

Nejašmić je nogometno stasao u Hajdukovoj školi, a za prvu momčad splitskog kluba upisao je 69 nastupa. Godine 2021. preselio je u Osijek uz odštetu nešto veću od milijun eura, gdje je u 113 službenih utakmica izrastao u jednog od nositelja igre. Nakon kratkog boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rujanski dolazak u NEC pokazao se kao iznimno dobar potez i važan korak u njegovoj karijeri.