Bivši Hajdukov trener radi ‘čuda’ u klubu koji je osnovan prije samo osam godina

Uzvrat je na rasporedu 22. travnja, a Sabah bi prolaskom u finale mogao doći do dvostruke krune. Nevjerojatna je serija bez poraza Dambrauskasove momčadi – već 27 utakmica zaredom, a posljednji put su “kapitulirali” 31. kolovoza prošle godine od Imislija.

Nakon 25 kola vode sa 62 boda, dok je Qarabag drugi sa 52 boda i utakmicom manje. Do kraja prvenstva ostalo je osam kola, a prije uzvrata Kupa pred ove dvije momčadi je i prvenstveni ogled 18. travnja, u kojem će domaćin biti Qarabag.

Dambrauskas je na klupu Sabaha stigao prošlog ljeta s trogodišnjim ugovorom. Ranije je ostavio trag u SHNL-u kao trener Gorice i Hajduka, s kojim je osvojio Kup 2022. godine pobjedom 3:1 nad Rijekom u finalu.

U Europi, njegov Sabah je u kvalifikacijama za Europsku ligu zaustavljen od Celja, dok ih je u Konferencijskoj ligi nakon prolaska Petrocuba eliminirao Levski iz Sofije.

Sabah je osnovan prije osam godina, a najveći im je uspjeh do sada osvajanje Kupa prošle sezone.