Bivši golman Dinama ‘zapalio’ sve objavom s Poljuda pa poručio: ‘Povuklo me’

Bivši golman Dinama izazvao je pozornost objavom na društvenim mrežama nakon utakmice juniora Hajduka i Kustošije na Poljudu.

Filip Lončarić, koji je za Dinamo branio od 2005. do 2012. godine, danas radi kao trener vratara u Kustošiji.

Hajduk i Kustošija prije dva dana su na Poljudu odigrali neriješeno 3:3. Lončarić je nakon susreta na svom Instagram profilu objavio fotografiju snimljenu pokraj terena.

Na fotografiji se vidi naljepnica navijačke skupine Bad Blue Boys na poljudskom stadionu, a uz nju je Lončarić napisao “Find me if you can” (Pronađi me ako možeš).

Taj njegov potez se na društvenim mrežama označio kao spornim jer je na Poljudu bio u svojstvu službene osobe pod okriljem HNS-a. Na mrežama je osvanuo i njegov komentar.

“Ajde da i ja nekaj napišem kad vidim i čujem da ste se svi uhvatili za jednu meni totalnu bezazlenu foru koja bi između rivala trebala bit potpuno normalna,naravno pod uvjetom da živimo u normalnoj državi, šta svi znamo da nije baš tak…

Ok slažem se da kao službena osoba koja je došla na utakmicu djece ne bi trebao objavit i napravit tak neke stvari al ja sam zagrebački dečko i takve stvari te malo povuku, jbg. shi* happens kao šta bi i većina vas sigurno napravila da dođete u Zg. I zbog tog mi je žao.

Sama činjenica da se netko uhvatio toga kaj je Filip Lončarić (ono wtf ko se mene još sjeća, branio sam prije 20 god) objavio iz zajebancije na insta ili whappu je problem ovog društva, ljudi se bave tuđim životima i svoje neke frustracije liječe pisanjem na društvenim mrežama i slanjem priopćenja umjesto da kad treba zauzmu stav i izbore se da njima a i svima nama bude bolje u životu.

Ja iskreno nemam ništa protiv Hajduka i Torcidе,Hrvatska nogometna liga i Hrvatska država zaslužuju jak Hajduk i NORMALNE navijače kako dolje tako i ovdje na sjeveru.

Meni bi bio gust vidjet da se u sub na katedrali ukaze zastava Hajduka i da nitko zbog toga ne završi na traumatologiji sa polomljenim kostima ili da se bori za život jer ga je neki lik izbo nožem zbog mržnje između juga i sjevera.Mi smo svi jedan narod i to MORA prestat.I da,slažem se sa člankom u potpunosti i nebu se više ponovilo. Šaljem svima zagrljaje”, napisao je Lončarić.