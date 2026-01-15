Bivši Dinamov stoper novi je izbornik Slovenije

Podijeli :

Slovenija je dobila novog izbornika nogometne reprezentacije, a na klupu nacionalne vrste trebao bi sjesti Boštjan Cesar, nasljednik Matjaža Keka. Time je, prema pisanju portala Ekipa24, okončana potraga koja je trajala od početka prosinca prošle godine.

Proces izbora novog izbornika započeo je 1. prosinca 2025., kada je Nogometni savez Slovenije objavio da neće produljiti ugovor s Matjažem Kekom, kojem je istekao krajem studenoga. Izvori bliski NZS-u navode kako je predsjednik Saveza Radenko Mijatović kao konačno rješenje odabrao Cesara, a službena potvrda imenovanja 43-godišnjeg Ljubljančanina očekuje se uskoro. Odluku još mora potvrditi Izvršni odbor NZS-a, no to se smatra pukom formalnošću.

U javnosti su se posljednjih tjedana spominjala brojna imena. Među domaćim kandidatima bili su Cesar, Darko Milanič, Ante Šimundža, Luka Elsner i Mišo Brečko, dok su kao opcije iz inozemstva figurirali Španjolci Albert Riera i Victor Sanchez. Mijatović je pritom poručivao da će izbor biti zaključen do 20. siječnja.

Prema dostupnim informacijama, odluka je pala na Cesara, koji se smatra logičnim rješenjem jer izuzetno dobro poznaje reprezentaciju, budući da je do nedavno bio prvi pomoćnik Matjaža Keka. U pet utakmica u kojima je samostalno vodio Sloveniju, dok Kek nije bio prisutan, nije doživio poraz, a upisao je i pobjedu protiv Portugala u prijateljskom susretu u Ljubljani. Bio je dio stožera i na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, no u listopadu 2024. iznenada je napustio reprezentaciju kako bi preuzeo Maribor.

Taj potez, učinjen svega dva dana prije utakmice Lige nacija u Oslu, navodno je izazvao nezadovoljstvo kod Keka i dijela igrača. Cesar je kasnije pojasnio kako je odlazak bio nužan ako je želio započeti samostalni trenerski put. Maribor je vodio do kraja prošle sezone, nakon čega ga je vlasnik kluba Acun Ilicali razriješio dužnosti, ponajprije zbog, kako je naveo, nedovoljno atraktivnog i ofenzivnog stila igre.

Krajem prošle godine Cesar je otvoreno priznao da ga zanima izbornička funkcija, istaknuvši kako je riječ o najprestižnijoj ulozi u nogometu, ali i velikoj odgovornosti, posebno kada je riječ o vođenju vlastite reprezentacije.

Bivši slovenski reprezentativac profesionalnu je igračku karijeru započeo u Dinamu, za koji je nastupao od 2000. do 2005. godine, uz posudbe u Croatiju Sesvete i Olimpiju. Kasnije je igrao za Marseille, West Bromwich Albion i Grenoble, a igračku karijeru zaključio je u talijanskom Chievu, čiji je član bio od 2010. do 2020. godine.