Bivši čelnik Dinama prozvao Bobana: ‘Klub se vodi volonterski, između ugostiteljstva i komentiranja LP’

Damir Krajac CROPIX via Guliver Images

Lista nezadovoljnih igrama i rezultatima Dinama u zadnje vrijeme sve je duža. Traže se krivci, odgovorni jer, smatra se, da su Modri opasno 'zaronili' i da bi stvari uskoro mogle biti i gore ako se nešto ili netko na vrijeme ne promijeni.

Tako se u večeri nakon poraza od Celte 3:0 u 4. kolu Europa lige na svom Facebooku oglasio Krešimir Antolić, bivši član Uprave Dinama. Antolić je prozvao konkretno trenera prve momčadi Marija Kovačevića za kojeg smatra kako nije dorastao ulozi Dinamova trenera te predsjednika Zvonimira Bobana koji je ovu momčad i odabrao. VEZANA VIJEST VIDEO / Briljantni Aspas i moćna Celta razbili Dinamo u Maksimiru! Hrvoje Štrok za SK: ‘Tužno je bilo gledati kako je Dinamo pao bez ispaljenog metka, ali nije sve crno’ “Celta je pobijedila rutinski; to nije bilo teško kada su preko puta imali blijedu, ispuhanu i nesigurnu momčad. Znali smo da Dinamo nema alternativnog desnog beka pa su tu poziciju morali pokrivati Théophile ili Mikić, koji ove sezone nema niti jednu seniorsku minutu. Znali smo i da nema trećeg stopera pa je morao igrati zapravo ozlijeđeni Dominguez, kao i da nema pravog ofenzivnog veznog jer su svi takvi igrači „smrznuti” na klupi za pričuve. Sve to bilo je poznato, pa samim time ni poraz nije nikakvo iznenađenje. Za mene je ova utakmica simbolizirana u dva detalja: prvi je da je 38-godišnji Aspas izdominirao naš vezni red, a drugi da je jedini Dinamov igrač koji je išta konkretno radio bio Arber Hoxha – igrač koji ovdje odavno ne bi bio da je Jakirović u Hull Cityju mogao raditi ulazne transfere”, počeo je svoje izlaganje Antolić.

“Dinamova ‘igra’ posljednjih mjesec dana bila je maskirana slučajnom pobjedom protiv Rijeke i jednako takvom protiv raspadnutog Osijeka, pa je večerašnji poraz zapravo razotkrivanje. Ova momčad je razjedinjena, nemoćna i taktički limitirana, koliko god nas nemušti i bizarni pokušaji novog šefa klupskog PR-a, inače najpoznatijeg po gastro kolumnama, pokušavali uvjeriti u suprotno.”

Antolić se potom okrenuo Kovačeviću i Bobanu.

“Najlakše je sada obrušiti se na Kovačevića. No nije on sam sebe doveo u Dinamo. Njegove vrline bile su poznate, kao i njegove mane. Biti Dinamov trener ne znači samo poznavati nogomet, nego imati i čitav niz drugih kvaliteta i znanja – od osobnosti do leadershipa.”

VEZANA VIJEST Kovačević: Mislim da smo na dobrom putu, još se malo tražimo VIDEO / Villar upitan o Kovačeviću: ‘Nije mi lako sjediti na klupi, mislim da zaslužujem igrati puno više’

“Arhitekt njegova dovođenja, kao i odluke da treba krenuti ispočetka i ‘potjerati’ sve igrače osim Mišića, samo je jedan – Zvonimir Boban. Smatrao je da je 50-godišnji trener, zato što je bio prvak 4. i 3. lige i što je s Belupom i Varaždinom igrao dopadljiv nogomet, osoba kojoj treba prepustiti stvaranje nove momčadi, razvoj ofenzivne i atraktivne igre, obranu 17 europskih bodova, borbu za naslov, kvalifikacije za Ligu prvaka i razvoj mladih igrača. Smatrao je to iako je trebao znati da Mario Kovačević jednostavno nije taj profil. Uz to mu je u stožer postavio dva početnika – jednog trenera limača i jednog koji je dosad bio isključivo pomoćnik. Boban je i arhitekt ove momčadi: on ju je selektirao i odlučio da se u nju samo kroz odštete i naknade za potpis treba uložiti preko 20 milijuna eura.”

“Ništa još nije propalo, sezona odmiče, ali se više ne može smatrati mladom. Voditi Dinamo ne može se volonterski, s fokusom podijeljenim između ugostiteljskog posla i komentiranja Lige prvaka. Dinamo zaslužuje fokus 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, te spremnost na priznavanje pogrešaka i donošenje odluka koje stoje iznad vlastitog ega. Sve drugo je put prema dolje. Izostanak jasnih odluka i bijeg od odgovornosti je otprilike jednako kao kada su na Titanicu plesali i pjevali dok je brod već krenuo tonuti.”