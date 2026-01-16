Bivša brazilska zvijezda je u zatvoru zbog silovanja, sada mu je sud smanjio kaznu

Podijeli :

Sud u São Paulu odobrio je bivšem brazilskom nogometašu Robinhu (41) smanjenje zatvorske kazne za 160 dana.

Odluka je donesena u srijedu, 14. siječnja, a temelji se na njegovu radu i obrazovanju tijekom izdržavanja kazne u Centru za resocijalizaciju u Limeiri, prenosi portal g1.

Zahtjev za umanjenje kazne Robinhovi odvjetnici podnijeli su 7. siječnja, a sudac je u službenom rješenju naveo kako se 160 dana kazne briše zbog aktivnosti koje je osuđenik obavljao u zatvoru. Njegov odvjetnik Mário Rossi Vale naglasio je da se ne radi o nikakvoj povlastici, već o zakonskom pravu koje proizlazi iz brazilske regulative, prema kojoj se kazna može skratiti radom i učenjem tijekom izdržavanja zatvora.

Riječ je o drugom smanjenju kazne za Robinha. Prvo mu je odobreno u studenom 2025. godine, dok je još bio zatvoren u kaznionici Tremembé, pri čemu su mu priznati studiji, tečajevi i čitanje knjiga. Nakon toga premješten je u ustanovu u Limeiri.

Robinho je od ožujka 2024. boravio u zatvoru P2 u Tremembéu, koji je u Brazilu poznat kao zatvor za poznate osobe. Na zahtjev obrane, sredinom studenog premješten je u Centar za resocijalizaciju u Limeiri, ustanovu namijenjenu zatvorenicima bez ranijih presuda, s kaznama kraćim od deset godina i bez povezanosti s kriminalnim skupinama.

Centar u Limeiri, otvoren 2001. godine, smatra se jednom od uređenijih i mirnijih zatvorskih jedinica. Trenutno u zatvorenom režimu boravi 119 zatvorenika, iako je kapacitet 104, dok je u poluotvorenom režimu 139 zatvorenika na prostoru predviđenom za 125 osoba. Stručnjaci ističu da se radi o manjim jedinicama s pažljivo odabranim zatvorenicima, što osigurava bolje uvjete i stabilnije okruženje.

Zatvorenici sudjeluju u brojnim radnim i edukacijskim programima. U velikom zatvorskom vrtu uzgaja se hrana za potrebe ustanove i donacije, a kroz projekt „Retribuir“ zatvorenici sudjeluju u obnovi i bojanju javnih objekata. U suradnji s obrazovnim institucijama nude se tečajevi poput zidarstva, elektrotehnike, bojanja i poduzetništva. Svaka tri dana rada ili učenja donose jedan dan smanjenja kazne.

U sklopu centra nalazi se i malonogometno igralište na kojem se organiziraju turniri, kao i poseban prostor za djecu, koji omogućuje kvalitetniji kontakt roditelja i djece tijekom posjeta.

Robinho izdržava devetogodišnju zatvorsku kaznu zbog sudjelovanja u grupnom silovanju počinjenom 2013. godine u Italiji. Izvršenje kazne u Brazilu odredio je talijanski sud, a potvrdio brazilski Vrhovni sud pravde 2024. Prema važećim propisima, mora odslužiti najmanje 40 posto kazne u zatvorenom režimu, što znači da do 2027. godine nema pravo zatražiti prelazak u poluotvoreni sustav.