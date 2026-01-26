Bio je nogometaš i igrao je prvu ligu, sada je postao junak Islanda na Euru

Podijeli :

Island je u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva uvjerljivo pobijedio Švedsku 35:27 i nanio joj prvi poraz na turniru.

Nakon što su u prvom susretu u skupini izgubili od Hrvatske (29:30), Islanđani su porazili Švedsku sa 35;27 zakompliciravši situaciju u skupini. Island se ovom pobjedom vratio u igru za prolaz, a sada više nema neporaženih.

Odabranici Snorrija Gudjonssona odigrali su sjajno, posebno prvo poluvrijeme koje su dobili sa šest razlike (18:12). Švedska se u drugom dijelu približila na gol minusa (21:20, 23:22), no Islanđani potom bježe na +4 (26:22), a kada su tri minute prije kraja poveli s osam golova razlike (33-25) pitanje pobjednika je bilo raziješeno.

Island su do važne pobjede predvodili Viggo Kristjansson sa 11 te Bjarki Mar Elisson sa šest golova, dok je Viktor Gisli Hallgrimsson imao 12 obrana. Na švedskoj strani najefikasniji su bili Albin Lagergren s pet i Daniel Pettersson sa četiri gola.

A sjajna je priča iza junaka Islanda, 32-godišnjeg desnog vanjskog Kristjanssona. Kao tinejdžer se jedno vrijeme paralelno bavio s i rukometom i nogometom, ali se kao 17-godišnji mladi reprezentativac Islanda odlučio fokusirati na nogomet.

Kao veznjak je dogurao do prvoligaša Breidablika, za koji je upisao 12 nastupa. S istim je klubom sudjelovao i u kvalifikacijama za Europa ligu, ali je ostao na klupi u svim utakmicama.

Nogometna karijera mu nije išla po planu pa se s nepunom 21 godinom odlučio vratiti rukometu. Nakon dvije godine u islandskom klubu Grotta, potpisao je za danski Randers u sezoni 2016./17., ali je s njim odmah ispao iz lige. Prešao je u austrijski Handball West Wien, iz kojeg je 2019. potpisao za klub iz Bundeslige, Leipzig.

I dalje igra u Bundesligi, ali sada za Erlangen. Za islandsku rukometnu reprezentaciju debitirao je 2019.

