Bio je na pragu odlaska, a sada je potpisao novi ugovor sa Cityjem

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Prije nekoliko dana pojavila se vijest kako je Nottingham Forest zainteresiran za usluge Rica Lewisa. Međutim, mladi Englez je protiv Wolverhamptona krenuo od prve minute za Manchester City, a sada je par dana nakon utakmice dogovorio novi ugovor.

Kako piše Jack Gaughan, novinar Daily Maila, Rico Lewis dogovorio je sa Cityjem novi ugovor koji će trajati do 2030. godine.

Tako je njegov transfer u Nottingham Forest otpao i Englez će ostati u Manchesteru.

Desni bek Građana dijete je Cityja te je u klubu od 2013. godine, kada je bio devetogodišnjak. U Premier ligi debitirao je 2022. godine i skupio je 59 nastupa za City.