Bilić: Želje za rođendan? Kamp, stadion i titula

Hajduk je na Poljudu svečanim programom obilježio 115. rođendan.

Održan je okrugli stol o opereti “Kraljica lopte”, a potom je otkrivena bista skladatelja IveTijardovića. Na okruglom stolu sudjelovali su prof. dr. sc. Mirjana Siriščević s Umjetničke akademije u Splitu, redateljica operete Kristina Grubiša te dirigenti Hari Zlodre i Davor Kelić.

Dvoranu su ispunili kadeti i juniori iz Akademije “Luka Kaliterna“ te studenti splitskog Sveučilišta, kojima je kroz suvremenu tehnologiju i oživljene fotografije približena bogata povijest kluba.

Po završetku službenog dijela okupljenima se obratio i predsjednik kluba Ivan Bilić. Upitan što bi za rođendan kluba više volio – naslov prvaka ili novi stadion, dao je jasan odgovor:

“Volio bih da dobijemo kamp, da se dogovorimo o novom stadionu i da budemo prvaci, dakle sve troje.”