Bilić za SK: Valverde je u Realu ono što je bio Modrić, Bodo me podsjeća na Hajduk 90-ih

Podijeli :

Bivši hrvatski reprezentativac Mate Bilić javio se našem Vedranu Babiću u emisiju Jutro SK i zajedno su analizirali uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka. Bilić je većinu svoje karijere igrao u Španjolskoj, a glavni okršaj ove večeri bit će susret Manchester Cityja i Real Madrida na Etihadu. Dotaknuli su se i ostalih utakmica, ali i 'čuda' Lige prvaka - norveškog Bodo/Glimta. Bilić je zaključio i da se u izjavama i igrača i trenera Manchester Cityja osjeti 'strah', a otkrio je i da ga Bodo/Glimt podsjeća na Hajduk iz 1995/96. godine.

Oni koji prate Real znaju da Real nije baš u najboljoj formi, oscilira dosta, na početku sezone bio je to veliki entuzijazam jer je došao Xabi Alonso jer znamo što on sve predstavlja i kakav je bio igrač, stvorila se nova era. Na kraju je dobio otkaz u 11. mjesecu, došao je Arbeloa iz akademije Reala, ali jednostavno Real nekako ne ide u najboljem smjeru. Dosta su i ozljede utjecale na to, prije svega Mbappea i zadnje linije, Militaa i ostalih igrača. Iznenadili su u ovoj najtežoj utakmici, ovo je finale prije finala, briljantnom utakmicom Valverdea koji je ono što je bio Luka Modrić zadnjih godina u Real Madridu, to je on sa svojom formom, 3:0, nije lako zabiti tri gola ni na treningu, a kamoli jednoj velikoj momčadi kao što je Manchester City koja vrijedi milijardu eura. Velika prednost pred uzvrat, ali nije gotovo.”

O norveškoj senzaciji Bodo/Glimtu rekao je:

“Bodo/Glimt me podsjeća na Hajduk 90-ih godina, ’95.,96, kad sam ja praktički kao klinac 15,16 godina gledao Hajduk u Ligi prvaka, ona famozna generacija, s nekima sam bio suigrač, neki su mi prijatelji, neki su treneri. Naravno da su senzacija kakav su podvig napravili protiv Sportinga, protiv Intera, ali gledajte, sad u zadnje vrijeme strašno pratim portugalsku ligu. Mislim da neće biti lako Bodo/Glimtu, mislim da će biti totalno različita utakmica nego što je bila u gostima, Sporting je jako dobra ekipa, vezni red im je dominantan, a u napadu imaju Suareza koji je u portugalskoj ligi zabio 25 golova. Krila su im ekstremno brza, vertikalna, probitačna, jedan rani pogodak će promijeniti sve. Iznenadilo me što su izgubili 3:0 od Bodo/Glimta, ali mogu sa sigurnošću reći da će šanse biti 50:50.”

Ostatak razgovora pogledajte u videu iznad.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.