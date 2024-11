Bilić za SK: Bit će izuzetno teško, Škotska je hrabra i srčana reprezentacija

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Ovaj tjedan Hrvatska ima veliku priliku, a to je osigurati prolaz među osam najboljih u Ligi nacija i ostanak u elitnoj Ligi A. Treba joj dvije stvari - da ostane neporažena protiv Škotske i da Poljska ne pobijedi Portugal. Za nadati se da će tako biti i da će nas izabranici Zlatka Dalića još jednom razveseliti.

Mate Bilić je za Sport Klub najavio ovu utakmicu. Dotaknuo se Cristiana Ronalda i Luke Modrića, protivnika koji bi nas čekali ako budemo drugi, Brune Petkovića, Sandra Kulenovića te Hrvatske u play-offu za Euro do 21 godine.

Vaša najava sraza između Škotske i Hrvatske?

“Ovo je praktički jako bitno za nas. Ako se ne varam, pobjedom rješavamo prolaz u četvrtfinale. Bit će izuzetno teško s obzirom na sve prethodne utakmice s njima. Ne bih rekao da smo mi favoriti i da je Škotska drugi razred jer to je hrabra te srčana reprezentacija sa puno elana. Bez obzira što se igra u Škotskoj, bit će jako teško. Očekujem kompaktnu i tvrdu utakmicu, ali mi smo pametni u zadnje vrijeme i znamo odigrati na rezultat. Znamo što nam ova utakmica nosi prije Portugala.”

Pozitivnim rezultatom Hrvatska bi prošla u četvrtfinale i ujedno ostala u elitnoj Ligi A za iduće izdanje natjecanja, koje će biti za dvije godine.

“Pobjeda, odnosno pozitivan ishod daje ti krila i dodatan impuls prije Portugala. Ono što je jako bitno jest da su svi naši igrači u dobroj formi, a to se vidi u ligama u kojima nastupaju. Mislim da je ozračje kvalitetno i nedostaje nam samo pozitivan rezultat. Bit će teško s obzirom na ogroman pritisak i euforiju Škota, ali pokazali smo da se znamo nositi sa najvećima. Uz sve što smo dosada prikazali, bilo bi potpuno realno i zasluženo da ostanemo u igri sa velikim reprezentacijama kao što smo mi sami po imenu. Liga nacija je kompleksno natjecanje u smislu da je puno utakmica i da je to super za navijače. Međutim, igrači i izbornici su pod konstantnim pritiskom jer se traži rezultat iako nije poput Europskog i Svjetskog prvenstva.”

Škotska je zadnja u poretku, ali protiv Portugala uspjela je prekinuti negativan niz rezultata (tri uzastopna poraza). Sigurno ima ambiciju da dođe do pozitivnog ishoda, koji bi joj mogao dati priliku da se dohvati treće mjesto i doigravanje za ostanak u Ligi A. Iako, ovisi o meču između Portugala i Poljske koji na neki način može odlučiti o našoj sudbini.

“Mislim da Škotska nije mentalitet, koji zna kalkulirati. Kada igra 90 minuta, to je borbeno i srčano pa što bude. Neće gledati prema drugoj utakmici, nego će željeti napraviti najbolje moguće protiv nas pa će vidjeti za zadnje kolo. Istina je da je osvojila bod sa Portugalom i da ima mogućnost, ali još jednom ponavljam da će nam biti teško. U Škotskoj je jako dobar ambijent i oni će igrati na sve ili ništa. Bez kalkulacija da se ostvari pozitivan rezultat i dobije nada za zadnje kolo. Nama ostaje nada da izborimo prvo mjesto, ali mislim da smo bolji, iskusniji i kvalitetniji po imenima. Nadam se da nećemo imati problema jer prije smo znali imati odsutnost tijekom utakmice.”

Poslije Škotske slijedi Portugal za kraj grupne faze. Ponovno će se susresti Ronaldo i Modrić, a oni koji budu na Poljudu imat će priliku uživati u majstorijama ove dvojice genijalaca.

“Istina i prije svega mi je drago da se igra u Splitu. S druge strane, treba naglasiti da Ronalda i Modrića možda gledamo zadnji put. Svim navijačima bit će velika privilegija gledati dvojicu najboljih svjetskih igrača. Uživat će u njihovim majstorijama, ali bitno je da Hrvatska napravi dobar rezultat sa Škotskom pa da ovo bude utakmica sa puno golova i bez opterećenja. Mislim da bi to trebao biti veliki dan za Split i hrvatski nogomet. Ova dvojica obilježila su jednu eru, a još uvijek igraju.”

U slučaju da Hrvatska završi druga (to je vrlo izvjesno jer teško da će Portugal ispustiti poziciju lidera), potencijalni suparnici bili bi one prvoplasirane iz drugih skupina. To su trenutačno Italija, Njemačka i Španjolska.

“Nema veze ako budemo prvi ili drugi. Kada uđete u četvrtfinale, čekaju vas teškaši. Kada bi igrali protiv Francuske ili Italije, to bi se dogodilo za pet godina. Izgleda da je u zadnjih pet-šest godina Hrvatska igrala s njima jer je dodana Liga nacija. To su suparnici s kojima smo već igrali u bliskoj prošlosti, a to nas čeka u četvrtfinalu ako želite osvojiti ovo natjecanje. To je sasvim normalno, a prvo mjesto bilo bi nekako ljepše iako nema nikakav predznak da nešto znači. Bilo tko da nam dođe, mi smo se susreli s njima i neke smo čak dobili. Ako se ne varam, četvrtfinale je na proljeće i tu će dosta utjecati forma igrača. Već ćemo početi pričati o njihovoj spremnosti i završnicama prvenstva, ali utjecaj će puno faktora uz nadu da neće biti ozljeda. Bitno je da ispunimo svoj cilj, a to je prolaz. Oko Lige nacija stvara se velika buka, ali bitna su Europska i Svjetska prvenstva te da Hrvatska sudjeluje na tim natjecanjima.”

Petković neće biti u kadru za ove dvije utakmice zbog problema sa aduktorom, a na kraju to je bio dogovor između Dinama, izbornika Dalića i njega. Kako to komentirate?

“Svaki komentar je suvišan. Odluku treba poštovati i najvažnije je da igrač bude zdrav te da može davati za klub i reprezentaciju. Bruno je potreban kada je spreman i zdrav. Znamo njegove kvalitete i kakav je kao igrač te što može donijeti. Šteta bi bilo da nastupa pa završi još gore, a priča počinje i završava sa njihovim dogovorom.”

Po vama, je li Kulenović zaslužio poziv u reprezentaciju?

“Prije svega, moramo znati da u napadu imamo profil igrača koji su jako dobri i kvalitetni te su sa svojim igrama zadužili reprezentaciju. Sandro polako nadire i zabija golove u Ligi prvaka te prvenstvu. U dobroj je formi i poznavajući izbornika Dalića sigurno će biti u kadru nastavi li ovako. Izvjesno je kako dolazi u krug da ga se pozove i vrijeme će pokazati, ali samo neka nastavi ovim putem.”

Osim seniorske reprezentacije, Hrvatska protiv Gruzije igra prvu utakmicu play-off runde za Euro do 21 godine koji se sljedeće godine održava u Slovačkoj. Vaša prognoza?

“Dobro poznajem stručni stožer u kojem su Ivica Olić i Niko Kranjčar. Isto tako poznajem sve igrače i znam da će napraviti sve kako bi se kvalificirali. U zadnjih pet-šest godina Gruzija je učinila izniman korak. Puno ulaže u nogomet i mlade igrače. Čeka nas teška utakmica, iako Gruzija nije u rangu naših igrača. Međutim, zaslužuje respekt i može nas dosta namučiti ako ne budemo pravi. Vjerujem da će Olić posložiti i da će naći najbolje rješenje. Uvijek je lijepo igrati i pobijediti, ali bitno je da se plasiramo na Euro iako neće biti lako jer nedostaju Ljubičić, Prpić te još neki igrači zbog ozljeda. Mislim da imamo kvalitetniji, spremniji i širi kadar te da će cilj biti ostvaren. Želim im svu sreću.”