‘Bilić preklinje Modrića da nastavi igrati za reprezentaciju’

Novi izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić odmah je nakon povratka na klupu istaknuo prvi veliki prioritet – razgovor s Lukom Modrićem i pokušaj da ga uvjeri da nastavi igrati za Hrvatsku.
Kako piše Goal.com u tekstu naslovljenom “Novi izbornik Hrvatske preklinje Luku Modrića da nastavi igrati za reprezentaciju nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu”, budućnost kapetana bit će jedna od glavnih tema na početku Bilićeva mandata.
Bilić je nakon devet godina naslijedio Zlatka Dalića, a pred njim su odmah veliki izazovi poput Lige nacija i skupine s Engleskom, Španjolskom i Češkom.
Na prvoj konferenciji za medije novi izbornik jasno je poručio koliko mu znači Modrić, ali i naglasio da će odluka o nastavku reprezentativne karijere biti isključivo njegova.
“Moj prvi korak je slaganje stručnog stožera, gdje još moramo doraditi neke detalje. Drugi je razgovor s igračima, a prvenstveno s Lukom Modrićem. Svi znamo tko je Luka. Odluka je isključivo njegova, s obzirom na to što znači za nogomet i za reprezentaciju. On je puno više od najboljeg igrača u povijesti naše reprezentacije”, izjavio je Bilić.
Otkrio je i da kontakt s Modrićem nije prekinut te da su razgovarali i ranije.
“Razgovarali smo još prije godinu dana. Jedna od prvih stvari koje ću učiniti je ponovni razgovor s njim. Naravno da bih volio da nastavi igrati za reprezentaciju, ali na kraju je odluka njegova“, rekao je Bilić.
Osim reprezentacije, neizvjesna je i Modrićeva klupska budućnost. Milan ga želi zadržati još jednu sezonu, a u pregovore su se uključili vlasnik Gerry Cardinale i trener Ruben Amorim.
Iako su se pojavile informacije da bi nakon Svjetskog prvenstva mogao završiti karijeru, mogućnost nastavka igranja i dalje postoji.
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