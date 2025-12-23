Bilić objavio financijski izvještaj Hajduka za 2025. pa poručio: ‘Želimo dodatno smanjiti troškove’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je na godišnjoj skupštini predstavio financijski izvještaj za 2025. godinu. Predsjednik Ivan Bilić izjavio je da je klub u 2025. ostvario procijenjeni plus od 4,7 milijuna eura.

“Procijenjeni financijski rezultat je 4.7 milijuna eura. Nešto je porastao prihod od ulaznica. Prihod je na razini od 32.3 milijuna eura. Rashodi su porasli”, rekao je Bilić na skupštini Hajduka.

Ljubo Pavasović Visković, predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, komentirao je Bilićev izvještaj:

“Strateški ciljevi su pobjeđivati i biti održiv. Kao Nadzorni odbor možemo reći da sportska izvedba nije bila na nivou, a financijska nije dobra, ali ima uvjetni prolaz. Poslovna izvedba je dobra. Nismo na sportskom planu napravili što smo htjeli, održivost kluba nije na nivou”, rekao je Pavasović Visković pa nastavio:

“Klub će u budućnosti, vjerujem, biti održiv. Osvajanje prvog mjesta u HNL-u treba uvijek biti cilj. Nismo ga osvojili. Nismo se plasirali u skupinu Konferencijske lige. Rashodi opet uvjetno zeleno svjetlo. Važno je nastaviti na unaprjeđivanju rada Akademije. Aktivna borba za prvo mjesto donekle zadovoljava, borba do zadnjeg kola može donekle zadovoljiti.”

“Zadovoljni smo pojačanom promocijom mladih igrača, 40 posto minuta odigrala su naša djeca, nitko nije prešao 21 godinu starosti. To su jednostavno nestvarne brojke. S takvom količinom tih minuta smo drugi. Mogli smo biti i prvi, zaostajemo samo jedan bod za našim najvećim konkurentom. Pozdravljamo nastavak rasta operativnih prihoda. Brojka od 120 tisuća članova je dobra, dobar je i dolazak HDTV-a”, zaključio je.

Nakon toga, predsjednik Bilić predstavio je financijski plan za 2026. godinu: