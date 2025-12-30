Bilić o Livaji i Garciji: Priče moraju ostati u svlačionici, bilo je nekakvih neformalnih razgovora

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić gostovao je u programu RTL-a, gdje se osvrnuo na godinu koja je na izmaku.

Nakon 18 odigranih kola splitski klub nalazi se na drugom mjestu SuperSport HNL-a, s bodom zaostatka za vodećim Dinamom. Bilić je u razgovoru istaknuo da je zadovoljan dosadašnjim učinkom momčadi te govorio o planovima i izazovima koji Hajduk očekuju u 2026. godini.

Bilić je na početku razgovora ocijenio dosadašnji dio sezone kao zadovoljavajući. Naglasio je da je rezultat najvažniji kriterij te da Hajduk trenutačno drži drugo mjesto s bodom zaostatka za Dinamom. Podsjetio je kako je sezona bila nestabilna, ponajviše zbog lošeg starta i ispadanja u Tirani, ali i nekoliko drugih slabijih trenutaka. Unatoč tome, istaknuo je afirmaciju velikog broja mladih igrača i činjenicu da je momčad pokazala kako može odgovoriti zahtjevima lige, zbog čega ukupnim učinkom može biti zadovoljan.

Govoreći o zimskom prijelaznom roku, potvrdio je da postoji interes za nekoliko igrača, no naglasio je kako se ne očekuje pretjerano prometno razdoblje. Hajduk će razmotriti ponude koje budu u skladu s klupskim interesima, ali momčad smatra dovoljno stabilnom. Eventualna pojačanja tražit će se samo ako se ukaže potreba, dok će glavni fokus biti na ljetnom prijelaznom roku i pripremi za europske izazove.

Kad je riječ o konkretnim imenima, Bilić je istaknuo da je Mlačić trenutačno najzanimljiviji igrač na tržištu, uz interes nekoliko klubova, te da se očekuje službena ponuda. Za Sigura je rekao da bi Hajduk, u slučaju transfera, nastojao dogovoriti njegov ostanak do kraja sezone, barem kroz posudbu, iako konačna odluka ne ovisi isključivo o klubu. Cilj je zadržati ključne igrače prve postave do završetka prvenstva.

Osvrnuo se i na trenera Garciju, istaknuvši njegovu hrabrost i jasnu ideju igre, kao i promjene koje je unio u momčad. Na pitanje o Marku Livaji i njegovoj minutaži rekao je da u početku ne bi povjerovao u takve podatke, ali je naglasio da trener ima punu podršku kluba. Dodao je kako su brojne informacije koje se pojavljuju u javnosti netočne te da se odnosi iz svlačionice trebaju rješavati interno. Idealnim pojačanjem za Hajduk smatra Livaju u formi iz prijašnjih sezona, jer bi to momčad učinilo znatno jačom, te vjeruje da će se kapetan aktivno uključiti u nastavku prvenstva.

Potvrdio je da je bilo neformalnih razgovora s Livajom nakon utakmice u Rijeci te da su svi uključeni svjesni interesa kluba, uz optimizam oko pozitivnog raspleta situacije.

Komentirajući glasine o odlasku Ivana Rakitića u Sevillu, Bilić je rekao kako je riječ o nesporazumu te da je s Rakitićem u stalnom kontaktu. Naglasio je da Rakitić aktivno sudjeluje u radu kluba i da je fokusiran na Hajduk.

Na kraju se dotaknuo teme Poljuda i novog stadiona. Istaknuo je da Grad Split provodi analizu stanja postojećeg stadiona te razmatra potencijalne lokacije za novi, a predstavljanje nekoliko opcija očekuje se početkom godine. Osobno se zalaže za izgradnju novog stadiona, po mogućnosti u blizini sadašnje lokacije, kako bi se sačuvala tradicija dolaska navijača pješice na utakmice.